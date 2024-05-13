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Англия
13 мая 2024, 09:35 | Обновлено 13 мая 2024, 09:44
673
0

Одноклубник Зинченко сделал смелое заявление перед ключевыми матчами сезона

Кай Хаверц – о чемпионской борьбе

13 мая 2024, 09:35 | Обновлено 13 мая 2024, 09:44
673
0
Одноклубник Зинченко сделал смелое заявление перед ключевыми матчами сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц оценил победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре АПЛ и поделился мыслями о соперничестве за титул с «Манчестер Сити».

«Мы очень хорошо подготовились к матчу. Мы не показали нашу лучшую игру, но нам нужны были три очка, и мы их заработали, поэтому можем быть довольны.

Мы должны выигрывать в каждой игре, поскольку «Сити» всегда оказывает давление. Приятно участвовать в борьбе за титул, и каждую неделю ты должен играть наилучшим образом. Когда ты это делаешь, чувствуешь себя еще лучше.

Я буду самым большим болельщиком «Тоттенхэма» [во время матча «шпор» c «Ман Сити» 14 мая]. Будем надеяться на лучшее», – признался Хаверц.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея 86 очков, что на 1 пункт больше, чем у «Ман Сити», у которого имеется одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, установил исторический клубный рекорд.

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Кай Хаверц Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: BBC
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