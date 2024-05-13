Зинченко и Ко покорился исторический рекорд. Арсенал с новым достижением

В воскресенье, 12 мая, в 37-м туре Английской Премьер-лиги в Манчестере отношения выяснили местный клуб «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Игра завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

Для «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, эта победа стала 27-й в чемпионате. Это рекордный показатель для лондонского клуба в истории АПЛ.

До создания лиги (в 1992 году) «Арсенал» имел как минимум 27 побед в чемпионате Англии только в сезоне-1970/1971. Тогда лондонцы победили в 29 матчах.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место и опережает «Манчестер Сити» на одно очко перед заключительным туром сезона. Однако у «горожан» есть одна игра в запасе.