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ATP
13 мая 2024, 09:20 | Обновлено 13 мая 2024, 09:23
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0

Джокович прокомментировал самое быстрое поражение в карьере на грунте

Новак за 67 минут проиграл чилийцу Алехандро Табило в риме

13 мая 2024, 09:20 | Обновлено 13 мая 2024, 09:23
400
0
Джокович прокомментировал самое быстрое поражение в карьере на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение 26-летнему чилийцу Алехандро Табило на грунтовом Мастерсе в Риме на стадии третьего раунда – 2:6, 3:6.

Отметим, что серб потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте, матч продолжался 67 минут.

– Можете ли вы объяснить, почему сегодня сыграли не на своем уровне?
– Поздравляю соперника. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра.

Да, не было приятных ощущений на корте, не чувствовал свои удары. Я был абсолютно сам не свой.

– Связано ли это с инцидентом с бутылкой? На вас как-то повлияло то, что случилось в пятницу вечером?
– Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. Вчера у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше.

Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад. Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит.

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ATP Рим Новак Джокович Алехандро Табило
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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