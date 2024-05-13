Джокович прокомментировал самое быстрое поражение в карьере на грунте
Новак за 67 минут проиграл чилийцу Алехандро Табило в риме
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение 26-летнему чилийцу Алехандро Табило на грунтовом Мастерсе в Риме на стадии третьего раунда – 2:6, 3:6.
Отметим, что серб потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте, матч продолжался 67 минут.
– Можете ли вы объяснить, почему сегодня сыграли не на своем уровне?
– Поздравляю соперника. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра.
Да, не было приятных ощущений на корте, не чувствовал свои удары. Я был абсолютно сам не свой.
– Связано ли это с инцидентом с бутылкой? На вас как-то повлияло то, что случилось в пятницу вечером?
– Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. Вчера у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше.
Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад. Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит.
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