Лига чемпионов13 мая 2024, 00:46 | Обновлено 13 мая 2024, 01:18
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Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
12 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали Болонья, Ювентус и Монако
13 мая 2024, 00:46 | Обновлено 13 мая 2024, 01:18
321
0
Количество участников Лиги чемпионов 2024/25 увеличится с 32 до 36 команд.
Сейчас уже известны 19 клубов, которые точно сыграют в главном еврокубковом клубном турнире.
12 мая участие в ЛЧ гарантировали себе итальянские «Болонья» и «Ювентус», а также «Монако», которое будет представлять Францию.
Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:
- Арсенал (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Барселона (Испания)
- Жирона (Испания)
- Байер Леверкузен (Германия)
- Бавария (Германия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Штутгарт (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Болонья (Италия)
- Ювентус (Италия)
- ПСЖ (Франция)
- Монако (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- Фейенорд (Нидерланды)
- Спортинг Лиссабон (Португалия)
Кто заполнит оставшиеся слоты?
- 1 команда из Италии
- 2 команды из Англии
- 1 команда из Испании
- 1 команда из Франции
- 1 команда из Бельгии
- 1 команда из Австрии
- 1 команда из Шотландии
- Либо Аталанта как победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу среди команд, которые попали в ЛЧ по Пути представителей лиг (исключая страны с рейтингом 11-15, у которых в квалификации ЛЧ есть представитель с более высоким статусом-местом)
- 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
- 2 победителя квалификации по Пути представителей лиг
- Самый рейтинговый чемпион страны (5-летний клубный рейтинг), который не получает прямую путевку в основу ЛЧ. Это Шахтер Донецк. Однако если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов, но финиширует на пятом месте Бундеслиги, Германия делегирует в турнир шесть команд, а Шахтеру придется играть в 4-м раунде квалификации
Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):
- Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
- Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
- Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
- 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
- Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
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