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Лига чемпионов
13 мая 2024, 00:46 | Обновлено 13 мая 2024, 01:18
321
0

Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

12 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали Болонья, Ювентус и Монако

13 мая 2024, 00:46 | Обновлено 13 мая 2024, 01:18
321
0
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Количество участников Лиги чемпионов 2024/25 увеличится с 32 до 36 команд.

Сейчас уже известны 19 клубов, которые точно сыграют в главном еврокубковом клубном турнире.

12 мая участие в ЛЧ гарантировали себе итальянские «Болонья» и «Ювентус», а также «Монако», которое будет представлять Францию.

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

  • Арсенал (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Жирона (Испания)
  • Байер Леверкузен (Германия)
  • Бавария (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Штутгарт (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Болонья (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Монако (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Фейенорд (Нидерланды)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

  • 1 команда из Италии
  • 2 команды из Англии
  • 1 команда из Испании
  • 1 команда из Франции
  • 1 команда из Бельгии
  • 1 команда из Австрии
  • 1 команда из Шотландии
  • Либо Аталанта как победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу среди команд, которые попали в ЛЧ по Пути представителей лиг (исключая страны с рейтингом 11-15, у которых в квалификации ЛЧ есть представитель с более высоким статусом-местом)
  • 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
  • 2 победителя квалификации по Пути представителей лиг
  • Самый рейтинговый чемпион страны (5-летний клубный рейтинг), который не получает прямую путевку в основу ЛЧ. Это Шахтер Донецк. Однако если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов, но финиширует на пятом месте Бундеслиги, Германия делегирует в турнир шесть команд, а Шахтеру придется играть в 4-м раунде квалификации

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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