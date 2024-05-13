Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

Количество участников Лиги чемпионов 2024/25 увеличится с 32 до 36 команд.

Сейчас уже известны 19 клубов, которые точно сыграют в главном еврокубковом клубном турнире.

12 мая участие в ЛЧ гарантировали себе итальянские «Болонья» и «Ювентус», а также «Монако», которое будет представлять Францию.

Команды, которые уже вышли в ЛЧ 2024/25:

Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Жирона (Испания)

Жирона (Испания) Байер Леверкузен (Германия)

Байер Леверкузен (Германия) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Штутгарт (Германия)

Штутгарт (Германия) Боруссия Дортмунд (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) Интер (Италия)

Интер (Италия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Болонья (Италия)

Болонья (Италия) Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Монако (Франция)

Монако (Франция) ПСВ (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды) Фейенорд (Нидерланды)

Фейенорд (Нидерланды) Спортинг Лиссабон (Португалия)

Кто заполнит оставшиеся слоты?

1 команда из Италии

2 команды из Англии

1 команда из Испании

1 команда из Франции

1 команда из Бельгии

1 команда из Австрии

1 команда из Шотландии

Либо Аталанта как победитель Лиги Европы, либо Бенфика по клубному рейтингу среди команд, которые попали в ЛЧ по Пути представителей лиг (исключая страны с рейтингом 11-15, у которых в квалификации ЛЧ есть представитель с более высоким статусом-местом)

5 победителей квалификации по Пути чемпионов

2 победителя квалификации по Пути представителей лиг

Самый рейтинговый чемпион страны (5-летний клубный рейтинг), который не получает прямую путевку в основу ЛЧ. Это Шахтер Донецк. Однако если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов, но финиширует на пятом месте Бундеслиги, Германия делегирует в турнир шесть команд, а Шахтеру придется играть в 4-м раунде квалификации

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):