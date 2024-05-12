Валерий ИВАЩЕНКО: «Ничья Оболони и Руха больше порадовала конкурентов»

В поединке 28-го тура УПЛ «Оболонь» дома разошлась миром с «Рухом» (0:0).

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, в чью пользу был ничейный результат:

– Обеим командам нужна была победа – «Оболони», чтобы удалиться от зоны прямого вылета из УПЛ, львовянам, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за еврокубковое место.

– И, как часто бывает в таких случаях, все закончилось подписанием мирного соглашения.

– Считаю, что «Оболонь» была ближе к победе. И не только потому, что владели территориальным преимуществом. На мой взгляд, подопечные выполнили установку, не позволив гостям использовать свое грозное оружие: скорость. Неудивительно, что львовяне вынуждены были переходить на позиционную игру, более того, упростить игру, сосредоточившись на длинных передачах. Но это им каких-то дивидендов не принесло, потому что хозяева четко действовали в борьбе за верховые мячи.

– Чего же тогда не хватило пивоварам, чтобы склонить чашу весов на свою сторону?

– Думаю, что исполнительного мастерства. Ведь несколько голевых моментов у владений львовян мы создали. Но какой-то толики не хватило Игорю Краснопиру, чтобы открыть счет, опасно пробивал Максим Грисьо. Справедливости ради следует сказать, что однажды каркас ворот стал нашим союзником после удара гостей.

– Тогда напоследок, все же, в чью пользу была ничья?

– По-моему, этот результат не самый плохой для обеих команд. Мы хоть немного, но укрепили свое турнирное положение, «Рух» сохранил проходное пятое еврокубковое место. Но, конечно, эта ничья больше порадовала наших конкурентов.