Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай вернулся в донецкий «Шахтер».

Сообщается, что Гай получил должность аналитика академии в клубе.

Об официальном назначении руководство «горняков» пока не сообщало.

Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за «Ильичевец». Вместе с донецким клубом он 6 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – Кубок Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.