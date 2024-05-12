Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере
Скандальный экс-игрок – аналитик академии клуба
Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай вернулся в донецкий «Шахтер».
Сообщается, что Гай получил должность аналитика академии в клубе.
Об официальном назначении руководство «горняков» пока не сообщало.
Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за «Ильичевец». Вместе с донецким клубом он 6 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – Кубок Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА.
Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.
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так они на мышу его трудоустроили
может и за этот эпизод потом по задаче шахтера павелка уничтожил этот клуб?
Напомним, во вторник, перед товарищеским матчем против сербов Виктор Коваленко, Александр Кучер, Артем Кравец и Андрей Шевченко посетили харьковский госпиталь, где проведали раненных украинских военных.
После чего Коваленко написал в Instagram: «Больно видеть все это, можно сказать, что обычные парни, возрастом немного старше меня!
Но с уверенностью можно сказать, что когда видишь их глаза и просто этих людей, то знаешь – пока они стоят на передовых и борются за нашу свободу, то мы можем спать спокойно!
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очень советую статью
Ситуація з поверненням під арка цього звісно не дуже…. Але воплі дирнамівців вражають 😂
Значит есть от чего.