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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 19:24 |
3090
48

Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере

Скандальный экс-игрок – аналитик академии клуба

12 мая 2024, 19:24 |
3090
48
Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере
ФК Шахтер. Алексей Гай

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай вернулся в донецкий «Шахтер».

Сообщается, что Гай получил должность аналитика академии в клубе.

Об официальном назначении руководство «горняков» пока не сообщало.

Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за «Ильичевец». Вместе с донецким клубом он 6 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – Кубок Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

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Алексей Гай Шахтер Донецк назначение тренера академия ФК Шахтер
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 48
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Иван Иванов
сборище сепаров
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+11
Boodya
Олексій Гай в шахтарі? Яка несподіванка).
Скоро, х.лі там, можна й Тимощука відбілити
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
Jaime_Lannister
Він їм нааналізує. Його розумові здібності всі ми бачили.
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+9
FunnyCat_____
клуб мыша, что тут удивительного
попробовали протащить любителя рашки к себе -  общественность осудила.
так они на мышу его трудоустроили 
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+9
COBA
От цікаво, а який прапор у нього буде на формі?  Український, російський, днр лнр чи просто гола срака ахмєткі?
Ответить
+8
Boodya
Інститут репутації в Україні, нажаль, не те що нульовий, він ще навіть не народився.
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+7
FunnyCat_____
вспомнилось как на Лобановского фанаты ДОНЕЦКОГО Олимпика заряжали "ватный ватный леша гай, в рашку рашку уезажай" -  а он им факи тыкал
может и за этот эпизод потом по задаче шахтера павелка уничтожил этот клуб?
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+7
FunnyCat_____
В октябре 2014-го, когда снаряд попал в «Донбасс Арену», клуб опубликовал заявление, в котором есть очень показательная фраза: ««Шахтер» выражает решительный протест всем сторонам конфликта». А затем клуб публично отказался надеть футболки в поддержку нашей армии на матче против «Карпат». Получается, одно из двух: или на Донбассе воюют не украинские войска, или «Шахтер» – не украинский клуб.
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+6
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FunnyCat_____
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко удалил пост в Instagram о благодарности воинам АТО спустя несколько часов после его публикации.
Напомним, во вторник, перед товарищеским матчем против сербов Виктор Коваленко, Александр Кучер, Артем Кравец и Андрей Шевченко посетили харьковский госпиталь, где проведали раненных украинских военных.
После чего Коваленко написал в Instagram: «Больно видеть все это, можно сказать, что обычные парни, возрастом немного старше меня!
Но с уверенностью можно сказать, что когда видишь их глаза и просто этих людей, то знаешь – пока они стоят на передовых и борются за нашу свободу, то мы можем спать спокойно!
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+5
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Pavel_i_CO
Не клуб, а стадо сэпарів расіянських. Скоро і зубав з орбу там будуть 
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+5
FunnyCat_____
На матче "Шахтер" – "Днепр" фанаты освистали гимн и приветствие "Слава Украине!"Свист на "Донбасс Арене" был во время исполнения фанами "Днепра" украинского гимна, а также во время переклички "Слава Украине – героям слава"
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+3
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Fanat
Скоро і тОля пІтерський буде в складі ржавих .... вся суть цих гнилих людішок....
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+3
FunnyCat_____
https://tyzhden.ua/chomu-my-ne-vbolivaiemo-za-shakhtar/
Чому ми не вболіваємо за «Шахтар»
очень советую статью
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+3
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FunnyCat_____
Шахтер хотел снова слить наши данные сепарам! Ультрас горняков сделали громкое заявление
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+3
FunnyCat_____
шо там, будем еще заслуги самого патриотичного клуба и его работников вспоминать?
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+1
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FunnyCat_____
Новым главой фейковой ДНР стал экс менеджер Шахтера Дмитрий Трапезников!
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+1
AK.228
Егегегей Гай Гай…
Ситуація з поверненням під арка цього звісно не дуже…. Але воплі дирнамівців вражають 😂
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0
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Xvalenok03
Приятно что динамовских тролей так колбасит.
Значит есть от чего.
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-3
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Xvalenok03
Судя по количеству минусов динамовские не простили михалика.
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-5
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Xvalenok03
Если михалика простили, то и гая можно.
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-10
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