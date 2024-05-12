ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
Похоже, Алексей Гай находится в структуре донецкого клуба
Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай, похоже, вернулся в донецкий «Шахтер».
Гай был замечен на матче 28-го тура УПЛ в субботу, 11 мая, на стадионе «Арена Львов», на котором «горняки» играли против киевского «Динамо» (1:0).
В июле 2023 года Гай стал помощником Ван Леувена, но встретил враждебную реакцию ультрас команды, назвавших его «русским чертом» .
Позже появилась информация, что «горняки передумали» сотрудничать с Гаем. Впоследствии Гай якобы непублично извинился.
Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.
ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
№ 14-11043
Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в порядке ст. 114 УПК УССР)
В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
Следует принять меры к розыску формы.
11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия."
«Нет, нет, на Рината только один раз упало подозрение, что он ходил на «мокрое» дело, - отвечает Семен Семенович, когда я спрашиваю, есть ли другие «скелеты» в шкафу Рината Леонидовича. - Основная «профессия» Ахметова была «катала», то есть - профессиональный картежник». По его словам, день «гастролей» Рината Леонидовича приносил команде Ахатя Брагина двадцать-тридцать тысяч советских рублей. Простой украинской семье, чтобы скопить такую сумму, требовались годы тяжелого упорного труда.
- В конце восьмидесятых мы плотно занимались «командой» Брагина, телефоны его прослушивали, - продолжает мой собеседник. - Вот, помню, записали мы такой разговор. Ринат (тогда он, по нашим сведеньям, был на «гастролях» в Москве) звонит Брагину. «Ну, что, выиграл?» - спрашивает Алик Грек. «Выиграл», - отвечает Ахметов. «Сколько?» «Сорок тысяч». «А где они?» «У меня». «Срочно отправляй!» На следующий день снова звонит, говорит: «Выиграл тридцать тысяч, уже отправил».
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