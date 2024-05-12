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  4. ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 18:40 | Обновлено 12 мая 2024, 19:13
6390
33

ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо

Похоже, Алексей Гай находится в структуре донецкого клуба

12 мая 2024, 18:40 | Обновлено 12 мая 2024, 19:13
6390
33
ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
ФК Шахтер. Алексей Гай

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай, похоже, вернулся в донецкий «Шахтер».

Гай был замечен на матче 28-го тура УПЛ в субботу, 11 мая, на стадионе «Арена Львов», на котором «горняки» играли против киевского «Динамо» (1:0).

В июле 2023 года Гай стал помощником Ван Леувена, но встретил враждебную реакцию ультрас команды, назвавших его «русским чертом» .

Позже появилась информация, что «горняки передумали» сотрудничать с Гаем. Впоследствии Гай якобы непублично извинился.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо

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Алексей Гай Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Бей-беги
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Комментарии 33
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FunnyCat_____
Любитель рашки в шахтере? Не может быть 
Вот никогда такого не было и вот опять 
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+12
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FunnyCat_____
гЭна Зубов дотренирует росиянские пердя и тоже приедет.
Пресс служба шахтера возьмет у него интервью, где он скажет что не все так однозначно, пару фан сайтов шахтера выпустят новости картинками, сколько ахметов заплатил налогов, и все - всякие Ак 228, Валенки и ВадО будут рассказывать об искреннем патриотизме гЭнадия
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+9
FunnyCat_____
Хотя чего мы удивляемся, если целый спортивный директор шахтера - дарио сырна лайкает в соц сетях руснявые пропагандистские помойки
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+7
Павло
Лайноклуб підбирає шматки гівна - що тут дивного?   
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+7
kluchka_vova
а хто там нормальний?
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+7
sahka1981
Все-таки взяли в тренерський штаб сєпарка Альошу Гая. Навіть фани ШД протестували при першій спробі. Хто наступний Зубов,Орбу?
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+6
Показать Скрыть 4 ответа
FunnyCat_____
о, а потом леХенда донецкой журналистики русланчик маразмов может вернуться, как там вакантно место главы пресс службы в шахтере? возьмете назад челика который рассказывает что Украины не сущесвует?
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+4
Виктор Войцеховский
Все логично. Террористическое говно к ржавому говну тянется. Это сорты говна просто разные
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+3
FunnyCat_____
А еще ж гопник этот есть , малышев, которого за ватность с Кривбасса погнали 
тоже как на рашке контракт закончится - молодой перспективный тренер для шахтера 
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+3
Выталкиватель парашутистов
 А его с Шахтера и не выгоняли,... Своих не сдают,это пора всем понять. Мне рассказывали, что когда он работал в Одессе, его ввели в структуру областной федерации, он там возглавлял какой-то комитет - или ветеранский или юношеский. Многие члены исполкома федерации были возмущены таким назначением - как может работать в федерации футболист, который в свое время был дисквалифицирован за употребление допинга? А потом началась война и все разбежались...
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+3
sahka1981
Юрченко Леонида Семеновича, 1945 г. р., уроженца и жителя г. Донецка, обвиняемого по ст. 15-224 УК РСФСР
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
№ 14-11043
Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в порядке ст. 114 УПК УССР)
В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
Следует принять меры к розыску формы.
11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия."
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+2
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DK1961
ВСЕ тренеры и игроки ФК Крыса (в том числе бывшие) - хуютинские ждуны. Днём и ночью ждут прихода руського мира. И постоянно лицемерят про любовь к Украине. 
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+1
sahka1981
(Ринат Ахметов, февраль 2006 года)
«Нет, нет, на Рината только один раз упало подозрение, что он ходил на «мокрое» дело, - отвечает Семен Семенович, когда я спрашиваю, есть ли другие «скелеты» в шкафу Рината Леонидовича. - Основная «профессия» Ахметова была «катала», то есть - профессиональный картежник». По его словам, день «гастролей» Рината Леонидовича приносил команде Ахатя Брагина двадцать-тридцать тысяч советских рублей. Простой украинской семье, чтобы скопить такую сумму, требовались годы тяжелого упорного труда.
- В конце восьмидесятых мы плотно занимались «командой» Брагина, телефоны его прослушивали, - продолжает мой собеседник. - Вот, помню, записали мы такой разговор. Ринат (тогда он, по нашим сведеньям, был на «гастролях» в Москве) звонит Брагину. «Ну, что, выиграл?» - спрашивает Алик Грек. «Выиграл», - отвечает Ахметов. «Сколько?» «Сорок тысяч». «А где они?» «У меня». «Срочно отправляй!» На следующий день снова звонит, говорит: «Выиграл тридцать тысяч, уже отправил».
 СЛЕД.net.ua
https://censor.net.ua/resonance/214728
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+1
_Per4ecter_
@FunnyCat_____, як це так сталося, що при унаслідуванні Суркісом-молодшим директорського крісла в СП "Динамо-Атлантик", в аеропорту Нью-Йорка був застрелений засновник цієї компанії Джефф Островський?
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-5
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