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  4. Артур РЕМЕНЯК: «Во время тревоги в раздевалке Миная откровенно поговорили»
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 13:38 |
202
0

Артур РЕМЕНЯК: «Во время тревоги в раздевалке Миная откровенно поговорили»

Нападающий закарпатцев рассказал о волевом матче против «Ворсклы»

12 мая 2024, 13:38 |
202
0
Артур РЕМЕНЯК: «Во время тревоги в раздевалке Миная откровенно поговорили»
ФК Минай. Артур Ременяк

Программа 28 тура чемпионата УПЛ открывалась противостоянием в Полтаве, где «Минай» одержал суперволевую победу над «Ворсклой» – 3:2.

Игрок закарпатцев Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать верх в этом драматическом поединке:

– Пожалуй, «Минаю» пошел на пользу перерыв, вызванный воздушной тревогой. В раздевалке состоялся серьезный разговор и договорились приложить максимум усилий, чтобы еще сохранились шансы спастись от вылета из элитного дивизиона. И нам удалось добиться слома, хотя до этого игровое преимущество было на стороне «Ворсклы».

Скорее всего, переломным был мой забитый мяч, который помог снизить отставание в счете до минимума, а вскоре был автогол защитника «Ворсклы», кстати, после моего удара. Все же, самое интересное было еще впереди, ведь в компенсированное время наш вратарь Александр Кемкин парировал два пенальти и, как вишенка на торте, точный удар Вадима Виттенчука с 11-метровой отметки, который принес «Минаю» суперволевую победу – 3:2.

Считаю, что в Полтаве «Минай» заслужил улыбку Фортуны, продемонстрировав бойцовский характер, воспользовавшись тем, что хозяева, выигрывая 2:0, сбавили обороты, решив, видимо, приберечь силы для финала Кубка Украины.

Сейчас в активе Артура Ременяка 17 поединков в текущем сезоне и четыре забитых мяча.

Ранее защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о волевой победе над «Ворсклой».

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Артур Ременяк Минай Ворскла Полтава Ворскла - Минай инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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