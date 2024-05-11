Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Сказал ребятам в раздевалке, что надо проснуться»

Сегодня в поединке 28 тура чемпионата УПЛ футболисты «Миная» в гостях одержали суперволевую победу над «Ворсклой» – 3:2, проигрывая по ходу противостояния – 0:2.

Игрок закарпатцев Дмитрий Немчанинов в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло гостям спасти, казалось, безнадежно проигранный поединок:

- Похожий драматический ход событий на футбольном поле уже случался в моей карьере. В 2017 году я защищал ряды «Олимпика» и также в Полтаве мы уступали «Ворскле» – 0:2, а финальный свисток прозвучал при счете – 3:2 в нашу пользу. Но сегодня все было значительно сложнее и запутаннее. Ведь в компенсированное время сначала два пенальти пробивались в ворота гостей, которые парировал наш кипер Александр Кемкин, а последнее слово было за полузащитником «Миная» Вадимом Витенчуком – штатным пенальтистом, который мастерски выполнил свое дело.

- Почему снова в исполнении закарпатцев было два разных тайма?

- Это можно объяснить молодостью игроков «Миная», отсутствием опыта выступлений на таком уровне. Это очень сказывается на уверенности. И когда команды ушли на перерыв, то в раздевалке я сказал ребятам, что пора просыпаться, чтобы потом не приходилось жалеть о неиспользованном шансе спастись в Полтаве. Меня услышали. Во втором тайме «Минай» заиграл активнее и даже второй пропущенный гол не выбил из колеи, команда продолжала действовать настырно, прибавлять в темпе. Награда не заставила себя долго ждать, еще в основное время успели отыграться.

- Но самое интересное еще было впереди, ведь в компенсированное время сначала хозяева дважды пробивали пенальти, а уже потом пришла очередь гостей. Были ли эти наказания справедливыми?

- В первом случае сфолил я, хотя изначально был уверен, что соперника не трогал. Но уже после матча, когда пересмотрел этот эпизод в видеозаписи, то убедился, что нарушение правил таки было. Что касается пенальти в ворота «Ворсклы», то здесь все было очевиднее: защитник сыграл рукой.

- Соответствует ли действительности информация, что когда рефери дал указание перебить пенальти из-за нарушения правил вратарем гостей Александром Кемкиным, то руководитель Желько Любенович дал указание команде покинуть поле?

- Да, наставник сигнализировал об этом, но, думаю, что здесь не обошлось без эмоциональной вспышки. Когда же страсти улеглись, то было решено продолжать матч, иначе серьезных штрафных санкций трудно было бы избежать.

- Теперь дай оценку реакции Александра Кемкина, который дважды отбивал мяч с 11-метровой отметки.

- Думаю, что полтавчане вряд ли владели информацией, что Кемкин является специалистом по отражению пенальти. Помнится, когда «Минай» возглавлял Владимир Шаран, то на каждой тренировке обязательно пробивались серии пенальти, чтобы определиться с игроком, который лучше всего попадает с 11-метровой отметки. Так вот не только Кемкин, но и еще два наших вратаря – Александр Бандура и Герман Пеньков, побеждали в большинстве дуэлей. Поэтому мы были уверены, что Кемкин не подведет.

- Видимо, уверенность Кемкина передалась Вадиму Витенчуку, когда он на 5 компенсированной минуте подходил к 11-метровой отметке, чтобы исполнить «приговор».

- Об этом лучше спросить у самого Витенчука, но он никогда не ошибается, пробивая пенальти. Так мы и стали авторами невероятного камбека и, убежден, эта победа займет заметное место в истории выступлений «Миная».

- После этой победы в Полтаве у футболистов «Миная» снова появились шансы спастись от прямого вылета из УПЛ.

- Мы можем только сетовать на себя, что профукали сколько ценных очков в матчах, которые начинались для нас так удачно. Тем не менее, важно, что «Минай» доказал свое умение держать удар. Поэтому будем бороться до конца, хотя для начала надо обязательно победить в следующем туре «Колос».