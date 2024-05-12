Агент Левандовски высказался о слухах относительно планов поляка

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, дал оценку слухам о том, что 35-летний поляк по завершении нынешнего сезона может покинуть стан «блауграны».

«Это чушь, неправдивые новости. Левандовски на 100% останется в «Барсе», – заявил Захави.

Роберт Левандовски играет за «Барселону», начиная с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Роберт Левандовски оценил качества Килиана Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком.