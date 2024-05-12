Испания12 мая 2024, 13:27 | Обновлено 12 мая 2024, 13:35
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Агент Левандовски высказался о слухах относительно планов поляка
Пини Захави – о будущем нападающего
12 мая 2024, 13:27 | Обновлено 12 мая 2024, 13:35
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Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, дал оценку слухам о том, что 35-летний поляк по завершении нынешнего сезона может покинуть стан «блауграны».
«Это чушь, неправдивые новости. Левандовски на 100% останется в «Барсе», – заявил Захави.
Роберт Левандовски играет за «Барселону», начиная с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее Роберт Левандовски оценил качества Килиана Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком.
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