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Испания
12 мая 2024, 13:27 | Обновлено 12 мая 2024, 13:35
318
0

Агент Левандовски высказался о слухах относительно планов поляка

Пини Захави – о будущем нападающего

12 мая 2024, 13:27 | Обновлено 12 мая 2024, 13:35
318
0
Агент Левандовски высказался о слухах относительно планов поляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, дал оценку слухам о том, что 35-летний поляк по завершении нынешнего сезона может покинуть стан «блауграны».

«Это чушь, неправдивые новости. Левандовски на 100% останется в «Барсе», – заявил Захави.

Роберт Левандовски играет за «Барселону», начиная с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Роберт Левандовски оценил качества Килиана Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком.

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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