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  4. Левандовски оценил качества Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком
Испания
06 мая 2024, 07:09 | Обновлено 06 мая 2024, 07:13
362
0

Левандовски оценил качества Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком

Поляк – о нападающем французского «ПСЖ»

06 мая 2024, 07:09 | Обновлено 06 мая 2024, 07:13
362
0
Левандовски оценил качества Мбаппе, позволяющие ему быть топ-игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение об игре и отношении к жизни французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Если сравнивать Килиана с другими игроками, то понимаешь, что он говорит на другом языке. Он дает понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно в жизни. Он также является примером личности, показывая, что важно не только футбольное поле, но и то, что у тебя в голове. Он очень умный парень, у которого очень четкое представление о том, что и как он хочет делать.

Путь, по которому он идет, понятен. Он умен не только как игрок, но и как человек. Я почувствовал это, когда впервые увидел его несколько лет назад. Это произвело на меня впечатление. С Килианом можно говорить о многом. Пообщавшись с ним, понимаешь, что он очень серьезный человек», – признался Левандовски.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде.

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Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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