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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 21:38 | Обновлено 11 мая 2024, 21:39
288
5

Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»

Обладатель «Золотого мяча» – о победе «горняков» над «бело-синими»

11 мая 2024, 21:38 | Обновлено 11 мая 2024, 21:39
288
5
Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»
dynamo.kiev.ua. Игорь Беланов

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов был одним из тех, кто в компании с многомиллионной зрительской аудиторией наблюдал за перипетиями матча 28-го тура УПЛ, в котором донецкому «Шахтеру» удалось взять верх над киевским «Динамо» (1:0). Этот результат позволил горнякам досрочно, за два тура до финиша чемпионата, завоевать золотые награды.

Легендарный форвард поделился впечатлениями об украинском классико со Sport.ua.

- Поздравляю «Шахтер» с победой. Добыли ее «горняки» заслуженно, в равной борьбе. Его судьбу решил один-единственный гол. Впрочем, по характеру встречи было понятно, что тот, кто забьет, будет иметь немалые шансы на победный результат. Градус напряжения и ответственности у игроков обеих команд был достаточно высоким, ведь в поединках такого рода ошибка или неосмотрительность может стоить дорого. Так случилось, что во время удара Сикана по воротам «Динамо» мяч с близкого расстояния попал в руку Вивчаренко и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти. Следует отдать должное динамовцам, которые, несмотря на счет 0:1, играли в свою игру и искали возможности для того, чтобы изменить ситуацию. Однако, несмотря на все попытки команде Александра Шовковского не хватало немного в завершающей фазе атаки. «Шахтер» же играл по результату, делая ставку на контратаки.

- В этой игре каждый из таймов был разным. Если в первом убедительнее действовали горняки, то во втором - динамовцы.
- Именно так. Столичной команде терять было нечего, поэтому она вынуждена была идти вперед. Тренерский штаб «Динамо» решил усилить игру и добавить ей остроты, выпустив на второй тайм опытного Ярмоленко. Тот старался, как мог, однако дончане в обороне действовали достаточно внимательно, не позволив сопернику создавать стопроцентные голевые возможности. Хотя подходы к воротам были, и их было немало. Важно то, что динамовцы заставили горняков обороняться, что в чемпионате очень мало кто из команд-соперниц может себе позволить.

- Оправдал ли матч ваши ожидания?
- Я болел за хороший футбол и честную игру. По количеству ударов по воротам и содержательным атакам матч получился хорошим, а вот насчет голов ... Откровенно говоря, хотелось бы, чтобы забитых мячей и драматизма было больше. Впрочем, этот поединок по своему статусу был вроде кубкового финала, в котором во главу угла выходит результат. Думаю, что матч, в котором играло немало сборников, дал дополнительную информацию для наставника нашей национальной команды Сергея Реброва. Теперь главное, чтобы в играх, которые остались до завершения сезона, никто из них не получил травм, - сказал Беланов.

Напомним, что в субботу, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Динамо» (1:0).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Игорь Беланов инсайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Умник
Клоун который позорит золотой мяч.
Игрок был отменный, человек оказался со временем дерьмо
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0
nicksaf
З близької відстані м'яч потрапив у груди і це вже пенальті?
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-1
COBA
Кажеш?
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-1
FunnyCat_____
Игорьку за бабки и Минай бы заслужено стал чемпионом
был же бизнес у человека, было Имя , куда оно все делось? 
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-2
New Zealander
...А небо - синє, а трава - зелена. Беланов - капітан-очевидність
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-2
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