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  4. Владислав КАБАЕВ: «Не стыдно проиграть Шахтеру, но очень неприятно»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:56 |
833
0

Владислав КАБАЕВ: «Не стыдно проиграть Шахтеру, но очень неприятно»

Игрок Динамо оценил поражение в гонке за титул

11 мая 2024, 20:56 |
833
0
Владислав КАБАЕВ: «Не стыдно проиграть Шахтеру, но очень неприятно»
ФК Динамо. Владислав Кабаєв

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал поражение 0:1 в матче с «Шахтером», что принесло конкуренту чемпионский титул.

«Результата нет, эмоции негативные. Первый тайм не удался, была нервозность. Во втором тайме мы переиграли соперника, больше давили. Не стыдно проигрывать такой матч прямому конкуренту, но очень неприятно. Для меня это первый случай, когда я участвовал в чемпионском матче».

«Благодарен ВСУ и болельщикам. Но это неприятный эпизод в моей карьере. «Шахтер» – хорошая команда с хорошей обороной. Сложно создавать моменты. Были какие-то моменты... Реализации не хватило».

«Мы злые, но голову не опускаем. В новом сезон я не хочу отпускать «Шахтер» или другу команду, нацелен выиграть чемпионат», – сказал Кабаев.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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