КРООС: «Совместить чемпионство с поражением Барселоны было вдвойне приятно»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями от досрочного завоевания титула в Ла Лиге.

Мадридцы оформили досрочное чемпионство после победы над «Кадисом» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

«Мы выиграли свой матч, и когда «Барселона» повела со счетом 2:1, я собирался пойти домой, но все уговорили меня остаться. Через 5 минут они проигрывали 2:4. Мы ели хот-доги, не уходить было отличным решением.

Все это было просто безумием, потому что «Жирона» могла выйти вперед и со счетом 7:2. Мы немного отпраздновали, но не слишком.

Это снова ощущается как великое достижение. Однако сезон был настолько однозначным, что к концу осталось уже меньше эмоций.

Понятно, что я бы предпочел проживать этот момент не перед телевизором. Но это не имеет значения, совместить это с поражением «Барселоны» было вдвойне приятнее», — приводит слова Крооса Marca.