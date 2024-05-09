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  4. Источник: в ПСЖ определили дальнейшую судьбу Луиса Энрике
Франция
09 мая 2024, 16:35 |
1964
1

Источник: в ПСЖ определили дальнейшую судьбу Луиса Энрике

Руководство парижан верит, что специалист способен привести команду к победе в Лиге чемпионов

09 мая 2024, 16:35 |
1964
1
Источник: в ПСЖ определили дальнейшую судьбу Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике останется в команде на следующий сезон, сообщает ESPN.

Руководство парижан верит в развитие проекта под руководством испанца и не собирается его увольнять, несмотря на неудачное выступление в полуфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1, 0:1).

Перед Энрике будет стоять задача выиграть титул Лиги чемпионов в следующем сезоне.

К слову, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил это на словах в послематчевом комментарии. «Что за вопрос? Ну действительно… Вы вообще разбираетесь в футболе?» – резко отреагировал функционер на прямой вопрос журналиста, останется ли Луис Энрике на своем посту.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Луис Энрике Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: ESPN
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Gargantua
ахахах, следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме
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