Источник: в ПСЖ определили дальнейшую судьбу Луиса Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике останется в команде на следующий сезон, сообщает ESPN.

Руководство парижан верит в развитие проекта под руководством испанца и не собирается его увольнять, несмотря на неудачное выступление в полуфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1, 0:1).

Перед Энрике будет стоять задача выиграть титул Лиги чемпионов в следующем сезоне.

К слову, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил это на словах в послематчевом комментарии. «Что за вопрос? Ну действительно… Вы вообще разбираетесь в футболе?» – резко отреагировал функционер на прямой вопрос журналиста, останется ли Луис Энрике на своем посту.