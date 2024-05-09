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  4. КАПЕЛЛО: «Тухель проиграл дуэль Анчелотти»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 14:40 |
1405
0

КАПЕЛЛО: «Тухель проиграл дуэль Анчелотти»

«Реал» вышел в финал благодаря двум голам в концовке ответного полуфинала

09 мая 2024, 14:40 |
1405
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КАПЕЛЛО: «Тухель проиграл дуэль Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Карло Анчелотти

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Милана», «Реала» и сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал победу «сливочных» над «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала», который пропустил первым на 68-й минуте, но забил дважды в концовке. Автором дубля стал нападающий Хоселу.

«В первую очередь отмечу Карло Анчелотти. Он тонко чувствует саму игру, своих футболистов. Это настоящий талант. Выход Хоселу на поле стал решающим. Он показал лучший футбол в своей жизни. А Тухель проиграл эту дуэль. В первую очередь он рано начал защищать счет. Может, с «Кельном» такое бы сработало, но не с Мадридом», — приводит слова Капелло Сorriere Dello Sport.

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Лига чемпионов Фабио Капелло Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Карло Анчелотти Томас Тухель
Юрій Вишневський Источник: Corriere dello Sport
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