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Лига чемпионов
09 мая 2024, 07:53 |
1174
0

Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 перед финальным матчем

Лидером является Гарри Кейн, вторая позиция у Килиана Мбаппе (у обоих – по 8 голов)

09 мая 2024, 07:53 |
1174
0
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 перед финальным матчем
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский форвард Гарри Кейн («Бавария») и французский нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ») занимают первые две позиции в списке бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24.

У обоих футболистов по 8 забитых мячей. Лидером является Кейн, поскольку на его счету также 4 ассиста, в то время как у Мбаппе – 0 голевых передач.

Третье и четвертое места делят между собой Антуан Гризманн («Атлетико») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). У француза и норвежца по 6 голов и 1 ассисту.

С пятой по двенадцатую позицию располагаются: Винисиус Жуниор («Реал»), Галено («Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»). У них – по 5 голов.

Хоселу благодаря дублю в ворота «Баварии» существенно улучшил позиции в списке.

Лучшим бомбардиром «Боруссии» Дортмунд является Никлас Фуллкруг (3 забитых мяча и 2 ассиста). Он занимает чистое 23-е место.

В финальном поединке ЛЧ 2023/24 между собой сыграют «Реал» и «Боруссия» Д. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24:

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Альваро Мората Гарри Кейн Килиан Мбаппе Никлас Фуллкруг Эрлинг Холанд Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Вендерсон Галено Фил Фоден Хулиан Альварес Родриго Гоес Расмус Хойлунд Хоселу Лига чемпионов статистические расклады бомбардиры лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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