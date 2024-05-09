Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 перед финальным матчем
Лидером является Гарри Кейн, вторая позиция у Килиана Мбаппе (у обоих – по 8 голов)
Английский форвард Гарри Кейн («Бавария») и французский нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ») занимают первые две позиции в списке бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24.
У обоих футболистов по 8 забитых мячей. Лидером является Кейн, поскольку на его счету также 4 ассиста, в то время как у Мбаппе – 0 голевых передач.
Третье и четвертое места делят между собой Антуан Гризманн («Атлетико») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). У француза и норвежца по 6 голов и 1 ассисту.
С пятой по двенадцатую позицию располагаются: Винисиус Жуниор («Реал»), Галено («Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»). У них – по 5 голов.
Хоселу благодаря дублю в ворота «Баварии» существенно улучшил позиции в списке.
Лучшим бомбардиром «Боруссии» Дортмунд является Никлас Фуллкруг (3 забитых мяча и 2 ассиста). Он занимает чистое 23-е место.
В финальном поединке ЛЧ 2023/24 между собой сыграют «Реал» и «Боруссия» Д. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24:
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