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Лига Европы
08 мая 2024, 19:05 | Обновлено 08 мая 2024, 19:17
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Матч с Марселем – самый важный в моей карьере»

Тренер «Аталанты» – о полуфинале Лиги Европы

08 мая 2024, 19:05 | Обновлено 08 мая 2024, 19:17
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Матч с Марселем – самый важный в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Марселя» (9 мая, 22:00, первый матч – 1:1):

«Учитывая ценность этой игры, могу считать ее самым важным матчем в моей карьере. Возможно, через несколько лет наше необычное путешествие будет оценено лучше. Мы уже доказали, что даже с невыдающимся бюджетом все же возможно создать команду, которая полностью идентифицируется с местной территорией и может выигрывать трофеи. Идеи, управленческие навыки и чувство принадлежности – вот ключ к успеху.

Нам удалось переписать историю «Аталанты». Секрет состоит в том, чтобы не устанавливать ограничения и мыслить масштабно, используя доступные инструменты. В Бергамо царит волнение, это точно. Тот самый момент, которого ждали. Мы должны сделать все возможное, фаны дадут нам дополнительный импульс. Поддержка наших фанатов всегда была жизненно важной».

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Марсель Лига Европы
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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