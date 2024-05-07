Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Минай для меня – фартовая команда»

Программа 27 тура чемпионата УПЛ завершалась поединком в Ровно, где футболисты «Верес» одержали волевую победу над «Минаем» – 3:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок «Вереса» Виталий Дахновский рассказал, что помогло хозяевам добиться перелома:

– При подготовке к этому противостоянию мы просмотрели многие видеозаписи матчей с участием «Миная» и скрывать не буду: мне нравится, как закарпатцы играли в весенней части сезона. Но при всем уважении к «горожанам», в Ровно на поле заметной была только одна команда – «Верес».

– Однако для ровенчан все начиналось не так оптимистично.

– Откровенно говоря, с той позиции, что я занимал на поле, трудно было увидеть, как закарпатцы в дебюте вышли вперед. Но главное, что этот быстро пропущенный мяч только добавил нам злости. Следует отдать должное и нашему 12 игроку – болельщикам, которые гнали «Верес» вперед. И если бы мы реализовали созданные голевые моменты, еще до перерыва могли повести в счете.

– И все же, чем объяснишь, что «Верес» так уверенно диктовал условия?

– Мы хорошо подготовились к тому, что «Минай» будет действовать в пять защитников, поэтому и взяли на вооружение остроатакующую схему 4-3-3. Много наступали флангами, хорошо действовали в отборе высоко встречающих гостей, которые оказались не готовы выходить из-под нашего прессинга.

– Ты записал в свой актив победный гол, завершив многоходовую комбинацию партнеров.

– Когда Николай Гайдучик сделал мне передачу вразрез, я побежал из последних сил. Сначала думал, что вратарь гостей Александр Кемкин бросится мне навстречу и я пробью ему между ног, но потом внес коррективы, решив на скорости обыграть голкипера. Кстати, в похожем стиле я забивал «Минаю» и в прошлом сезоне, только тогда ворота защищал Александр Бандура. Как видите, «Минай» для меня – фартовая команда.

– Почти сразу после забитого мяча тебя заменили.

– Это была замена по позиции, я выполнил немалый объем беговой работы и ощущалась усталость. Но одна из добродетелей нынешнего «Вереса» – длинная скамья запасных. «Свежие» игроки ровенчан хорошо справились со своими обязанностями.

– Что говорил тренер Олег Шандрук в раздевалке после финального свистка?

– Похвалил, но уточнил, что главные матчи еще впереди. Наши шансы спастись от вылета повысились. Теперь важно в последних трех турах получить максимум очков.

Напомним, что 6 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Минай». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.