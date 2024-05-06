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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы победим Боруссию Дортмунд»
Лига чемпионов
06 мая 2024, 16:17 |
103
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы победим Боруссию Дортмунд»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Дортмунд

06 мая 2024, 16:17 |
103
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы победим Боруссию Дортмунд»
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:

«Роль болельщиков завтра будет такой же важной, как и на протяжении всего сезона, и я не сомневаюсь, что они будут полностью с нами. В Дортмунде была невероятная атмосфера, и мы ожидаем того же завтра на «Парк де Пренс», надеясь, что в конце мы сможем отпраздновать вместе.

On va a gagner. Это единственная фраза, которую я знаю по-французски: мы победим. Тренер – это лидер, и он должен вселять уверенность в своих игроков. Я работаю каждый день, пытаясь достичь этого. Идея заключается в том, чтобы играть так же, как и в первом матче, и мы совсем не собираемся менять наш менталитет.

Цель – выйти в финал, а для этого мы должны быть лучше такой большой команды, как «Боруссия». Всегда есть место для совершенствования, и мы работаем над этим. Два гола можно забить за три секунды, но мы можем и пропустить два гола за это время».

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.

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Луис Энрике Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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