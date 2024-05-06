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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 10:58 | Обновлено 06 мая 2024, 11:06
225
0

УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах

Стало известно, сколько средств УАФ планирует потратить

06 мая 2024, 10:58 | Обновлено 06 мая 2024, 11:06
225
0
УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах
УАФ

Как стало известно Sport.ua, в текущем году УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах.

Речь идет о 40 миллионах гривен.

На обучение арбитров, функционирование комитета арбитров и внедрение системы VAR будет потрачено более 17,5 миллионов гривен. А расходы на деятельность КДК и спортивно-медицинского комитета, составят, соответственно, более 4,5 миллионов и около 6 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что стала известна финансовая смета УАФ на 2024 год.

Также стало известно, сколько будет стоить УАФ содержание Дома футбола в Киеве.

Кроме того, стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024.

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Украинская ассоциация футбола инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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