УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах
Стало известно, сколько средств УАФ планирует потратить
Как стало известно Sport.ua, в текущем году УАФ увеличит расходы на развитие футбола в регионах.
Речь идет о 40 миллионах гривен.
На обучение арбитров, функционирование комитета арбитров и внедрение системы VAR будет потрачено более 17,5 миллионов гривен. А расходы на деятельность КДК и спортивно-медицинского комитета, составят, соответственно, более 4,5 миллионов и около 6 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, что стала известна финансовая смета УАФ на 2024 год.
Также стало известно, сколько будет стоить УАФ содержание Дома футбола в Киеве.
Кроме того, стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024.
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