Чемпионат Португалии. Поражение Бенфики, чемпионство Спортинга

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» дома разгромил «Портимоненсе» – 3:0.

Другой топ-клуб из столицы страны «Бенфика» сенсационно проиграла «Фамаликау», что и позволило «львам» досрочно стать чемпионами страны.

«Порту», который в этом сезоне выбил из борьбы за титул ещё несколько туров назад, уверенно разобрался с «Шавешом».

«Визела», за которую играет украинец Орест Лебеденко, досрочно покинула элитный дивизион.

Чемпионат Португалии. 32-й тур.

Фамаликау – Бенфика – 2:0

Голы: Пума (71), Юссуф (85)

Арока – Амадора – 0:0

Брага – Каза Пиа – 4:3

Голы: Джало (12), Руис (60, 88), Саласар (64) – Сома (35), Лелу (51), Оливейра (72, автогол)

Спортинг – Портимоненсе – 3:0

Голы: Паулиньо (13), Тринкан (70), Дьекереш (90+2)

Фаренсе – Эшторил – 3:2

Голы: Силва (36), Матеус (45), Дуарте (65) – Гарсия (45+2), Гомес (52)

Морейренсе – Визела – 1:0

Гол: Офори (23)

Риу Аве – Витория Гимараеш – 2:1

Голы: Жока (37), Боатенг (56) – Сантос (90+4)

Боавишта – Жил Висенте – 1:1

Голы: Лоуренсу (27) – Перейра (36)

Шавеш – Порту – 0:3

Голы: Консейсау (27), Эванилсон (45+1), Тареми (73, пенальти)

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