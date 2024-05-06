Чемпионат Португалии. Поражение Бенфики, чемпионство Спортинга
Завершились матчи 32-го тура чемпионата Португалии
В рамках 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» дома разгромил «Портимоненсе» – 3:0.
Другой топ-клуб из столицы страны «Бенфика» сенсационно проиграла «Фамаликау», что и позволило «львам» досрочно стать чемпионами страны.
«Порту», который в этом сезоне выбил из борьбы за титул ещё несколько туров назад, уверенно разобрался с «Шавешом».
«Визела», за которую играет украинец Орест Лебеденко, досрочно покинула элитный дивизион.
Чемпионат Португалии. 32-й тур.
Фамаликау – Бенфика – 2:0
Голы: Пума (71), Юссуф (85)
Арока – Амадора – 0:0
Брага – Каза Пиа – 4:3
Голы: Джало (12), Руис (60, 88), Саласар (64) – Сома (35), Лелу (51), Оливейра (72, автогол)
Спортинг – Портимоненсе – 3:0
Голы: Паулиньо (13), Тринкан (70), Дьекереш (90+2)
Фаренсе – Эшторил – 3:2
Голы: Силва (36), Матеус (45), Дуарте (65) – Гарсия (45+2), Гомес (52)
Морейренсе – Визела – 1:0
Гол: Офори (23)
Риу Аве – Витория Гимараеш – 2:1
Голы: Жока (37), Боатенг (56) – Сантос (90+4)
Боавишта – Жил Висенте – 1:1
Голы: Лоуренсу (27) – Перейра (36)
Шавеш – Порту – 0:3
Голы: Консейсау (27), Эванилсон (45+1), Тареми (73, пенальти)
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