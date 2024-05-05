НИКОЛИНИ: «Шахтер продолжает брать отличных игроков, делая их великими»

Один из членов тренерского штаба «Шахтера» Карло Николини рассказал о талантах, которые ныне играют в стане «горняков», ответив на вопрос итальянских журналистов, кто из них мог бы пригодиться топ-клубам Серии А.

«Учитывая, сколько игроков мы даем в сборную Украины, которая достойно квалифицировалась на чемпионат Европы, а также поставила Италию в трудное положение, я считаю, что не один игрок «Шахтера» благодаря опыту, качествам, анализу может сыграть на великолепном уровне за итальянские команды, еще и с учетом того, что многие из них молодые, очень молодые, но в то же время с большим международным опытом. Потому что игра в Лиге чемпионов каждый год, игра в сборной, в этих условиях, тоже ведет к тому, чтобы оказываться лучше других, пусть даже и старших на три-четыре года».

«Так что мы могли бы назвать много имен: от Матвиенко до Бондаря, от двух бразильцев, взятых последними, Марлона и Кевина, но не только – еще и Эгиналду и Невертона, не говоря уже о тех, кого все знают – Судакова и Бондаренко, являющихся двумя феноменами. А еще у нас есть такой нападающий, как Сикан, который забивал в Лиге чемпионов «Барселоне», забивал «Порту», забивал за сборную».

«Итак, есть много игроков, и нам, очевидно, нужно это понимать, выбирая какую-то команду, где они могут быть наиболее полезны. Но, повторюсь, качество игроков «Шахтера» замечательное, в том числе благодаря прекрасной работе клуба, в первую очередь президента, генерального директора, спортивного директора, скаутов и персонала, потому что без качества не получишь тех результатов, которые у нас есть, особенно в нынешней ситуации. Вот уже 10 лет, как мы не играем дома, мы вдали от «Донбасс Арены», мы колесим по миру и Украине, и тем не менее продолжаем выигрывать чемпионаты, штамповать талантов, продавать игроков в топ-клубы Европы. Мы продолжаем брать отличных игроков, которых делаем великими, чтобы потом с западного рынка на них приезжали смотреть и говорили: «Они пришли из «Шахтера», поэтому у них европейская культура, и поэтому они уже могут быть готовы к большим западным командам, которые вместо этого не рискуют из-за очередного молодого игрока-бразильца», – рассказал Николини.

Ранее Николини заявлял, что клуб не собирается удерживать своих лучших игроков, если по тем придут достойные предложения.