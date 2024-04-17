НИКОЛИНИ: «Матвиенко? Для талантов нужны предложения. Мы никого не держим»

Член тренерского штаба «Шахтера» Карло Николини поделился мнением о качестве выступлений в стане «горняков» центрбека Николая Матвиенко, а также дал понять, что донецкий клуб не будет удерживать футболиста, если по тому придет хорошее предложение.

«Он, как и другие, может стремиться к топ-клубам Европы. Матвиенко очень силен, это классический современный защитник. Он быстрый, левша и очень хорошо умеет занимать позицию. Вот почему я говорю, что два года назад у нас была уверенность в том, что мы создадим отличную команду. Помимо успехов на трансферном рынке и того, что южноамериканцев нужно ценить и развивать, настоящими бриллиантами были украинские футболисты. У нас были Трубин, Мудрик, таланты из своей страны, которые изменили ситуацию. Поэтому для наших талантов необходимы предложения, которые могут удовлетворить клуб и игроков. Мы никого не держим», - сказал Николини.

Отметим, что Николай Матвиенко входит в топ-10 самых дорогих украинских футболистов современности по оценкам портала Transfermarkt.