Оформил дубль в ворота Баварии. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Награда досталась Винисиусу Жуниору из «Реала»
УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Награда досталась бразильскому вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.
23-летний футболист оформил дубль в ворота «Баварии» в первом матче полуфинала в Мюнхене, который завершился вничью 2:2.
В борьбе за звание игрока недели в Лиге чемпионов Винисиус опередил центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса.
Напомним, благодаря дублю в ворота «Баварии» Винисиус стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в полуфиналах в трех розыгрышах турнира подряд.
Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/9vxAGc8vRz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2024
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