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  4. Оформил дубль в ворота Баварии. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
03 мая 2024, 20:27 |
313
0

Оформил дубль в ворота Баварии. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Награда досталась Винисиусу Жуниору из «Реала»

03 мая 2024, 20:27 |
313
0
Оформил дубль в ворота Баварии. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Награда досталась бразильскому вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

23-летний футболист оформил дубль в ворота «Баварии» в первом матче полуфинала в Мюнхене, который завершился вничью 2:2.

В борьбе за звание игрока недели в Лиге чемпионов Винисиус опередил центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса.

Напомним, благодаря дублю в ворота «Баварии» Винисиус стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в полуфиналах в трех розыгрышах турнира подряд.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: УЕФА
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