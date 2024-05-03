Оформил дубль в ворота Баварии. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Награда досталась бразильскому вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

23-летний футболист оформил дубль в ворота «Баварии» в первом матче полуфинала в Мюнхене, который завершился вничью 2:2.

В борьбе за звание игрока недели в Лиге чемпионов Винисиус опередил центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса.

Напомним, благодаря дублю в ворота «Баварии» Винисиус стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в полуфиналах в трех розыгрышах турнира подряд.