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Лига чемпионов
02 мая 2024, 11:20 | Обновлено 02 мая 2024, 11:27
66
0

Только двое. Названы претенденты на титул игрока недели в Лиге чемпионов

В УЕФА намерены определить лучшего из лучших

02 мая 2024, 11:20 | Обновлено 02 мая 2024, 11:27
66
0
Только двое. Названы претенденты на титул игрока недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Европейский футбольный союз назвал футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

За почетную награду между собой поспорят бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Матс Хуммельс.

Винисиус Жуниор в матче против «Баварии» в Мюнхене (2:2) стал автором двух голов «галактикос».

Хуммельс помог дортмундской «Боруссии» дома обыграть «ПСЖ» со счетом 1:0. Матс в матче совершил четыре отбора, сделал девять возвратов владения мячом, а общая точность его передач составила 86%.

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Винисиус Жуниор Матс Хуммельс Лига чемпионов Бавария - Реал Боруссия Д - ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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