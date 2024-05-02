Только двое. Названы претенденты на титул игрока недели в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз назвал футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

За почетную награду между собой поспорят бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Матс Хуммельс.

Винисиус Жуниор в матче против «Баварии» в Мюнхене (2:2) стал автором двух голов «галактикос».

Хуммельс помог дортмундской «Боруссии» дома обыграть «ПСЖ» со счетом 1:0. Матс в матче совершил четыре отбора, сделал девять возвратов владения мячом, а общая точность его передач составила 86%.