Только двое. Названы претенденты на титул игрока недели в Лиге чемпионов
В УЕФА намерены определить лучшего из лучших
Европейский футбольный союз назвал футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
За почетную награду между собой поспорят бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Матс Хуммельс.
Винисиус Жуниор в матче против «Баварии» в Мюнхене (2:2) стал автором двух голов «галактикос».
Хуммельс помог дортмундской «Боруссии» дома обыграть «ПСЖ» со счетом 1:0. Матс в матче совершил четыре отбора, сделал девять возвратов владения мячом, а общая точность его передач составила 86%.
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