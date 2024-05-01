Винисиус повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов

Вчера вингер «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (ничья 2:2). Таким образом, вингер сборной Бразилии забивает в полуфинале Лиги чемпионов в трех сезонах подряд.

Винисиус стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, которому удавалось забивать в полуфиналах в трех сезонах подряд. Ранее это делал еще один игрок «Реала», Криштиану Роналду, а также финский полузащитник «Аякса» Яри Литманен.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Винисиуса 5 голов и 5 ассистов в 8 матчах Лиги чемпионов.