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  4. Винисиус повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 мая 2024, 12:45 |
1437
0

Винисиус повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов

Бразилец забивает в полуфиналах ЛЧ вот уже в трех сезонах подряд

01 мая 2024, 12:45 |
1437
0
Винисиус повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вчера вингер «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (ничья 2:2). Таким образом, вингер сборной Бразилии забивает в полуфинале Лиги чемпионов в трех сезонах подряд.

Винисиус стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, которому удавалось забивать в полуфиналах в трех сезонах подряд. Ранее это делал еще один игрок «Реала», Криштиану Роналду, а также финский полузащитник «Аякса» Яри Литманен.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Винисиуса 5 голов и 5 ассистов в 8 матчах Лиги чемпионов.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Криштиану Роналду Яри Литманен статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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