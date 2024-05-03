Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался касательно первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Марселя», в котором его подопечные сыграли вничью с «Марселем» (1:1).

«Отличный гол Скамакки, хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча.

Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. «Марсель» проиграл здесь всего один раз за год и показал на этом стадионе все, что мог.

Очевидно, что для нас это хороший результат – не проиграть сильной команде на очень сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками «Марселя». Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером», – сказал опытный наставник «Аталанты».