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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы не проиграли – это хорошо»
Лига Европы
03 мая 2024, 05:50 |
15
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы не проиграли – это хорошо»

Тренер «Аталанты» – о матче против «Марселя»

03 мая 2024, 05:50 |
15
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы не проиграли – это хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался касательно первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Марселя», в котором его подопечные сыграли вничью с «Марселем» (1:1).

«Отличный гол Скамакки, хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча.

Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. «Марсель» проиграл здесь всего один раз за год и показал на этом стадионе все, что мог.

Очевидно, что для нас это хороший результат – не проиграть сильной команде на очень сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками «Марселя». Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером», – сказал опытный наставник «Аталанты».

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Марсель
Руслан Травкин Источник: УЕФА
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