ПСЖ грозит серьезная кадровая потеря на концовку сезона
Травмировался Лукас Эрнандес
Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес получил повреждение в первом тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).
У 28-летнего француза подозревают разрыв крестообразной связки колена, о чем говорит предварительное медицинское обследование.
Сообщается, что Эрнандес может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Сегодня, 2 мая, Лукас пройдет МРТ, чтобы узнать точный диагноз.
В текущем сезоне Лиги 1 Лукас Эрнандес провел 27 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
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