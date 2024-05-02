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Франция
02 мая 2024, 11:48 | Обновлено 02 мая 2024, 12:11
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0

ПСЖ грозит серьезная кадровая потеря на концовку сезона

Травмировался Лукас Эрнандес

02 мая 2024, 11:48 | Обновлено 02 мая 2024, 12:11
550
0
ПСЖ грозит серьезная кадровая потеря на концовку сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес получил повреждение в первом тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

У 28-летнего француза подозревают разрыв крестообразной связки колена, о чем говорит предварительное медицинское обследование.

Сообщается, что Эрнандес может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Сегодня, 2 мая, Лукас пройдет МРТ, чтобы узнать точный диагноз.

В текущем сезоне Лиги 1 Лукас Эрнандес провел 27 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Лукас Эрнандес ПСЖ Лига 1 (Франция) Лига чемпионов травма
Юрій Остроумов Источник: Le Parisien
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