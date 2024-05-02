ПСЖ грозит серьезная кадровая потеря на концовку сезона

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес получил повреждение в первом тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

У 28-летнего француза подозревают разрыв крестообразной связки колена, о чем говорит предварительное медицинское обследование.

Сообщается, что Эрнандес может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Сегодня, 2 мая, Лукас пройдет МРТ, чтобы узнать точный диагноз.

В текущем сезоне Лиги 1 Лукас Эрнандес провел 27 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.