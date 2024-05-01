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  4. Президент переболел. Шовковский рассказал о вирусе, который ходит в Динамо
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 20:46 |
997
0

Президент переболел. Шовковский рассказал о вирусе, который ходит в Динамо

Главный тренер киевлян надеется, что «это уже последняя агония этого вируса»

01 мая 2024, 20:46 |
997
0
Президент переболел. Шовковский рассказал о вирусе, который ходит в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

1 мая состоялся перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский провел пресс-конференцию, на которой рассказал о вирусе, который ходит в клубе:

– Что это за вирус ходит в команде и когда он закончится? Говорят ли что-нибудь по этому поводу врачи?

– Я так же недоволен и смущен этим. И президент клуба переболел, и представители тренерского штаба. Надеемся, что это уже последняя агония этого вируса. Мы проводим все необходимые медицинские мероприятия для поддержания иммунной системы. Но, к сожалению, это ситуация, которую сложно проконтролировать, – сказал Шовковский.

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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