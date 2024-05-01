В УАФ признались, от какой компании у сборной Украины будет новая форма

Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал о нововведениях в ассоциации и подтвердил информацию о том, что экипировкой сборной Украины будет заниматься компания Adidas.

«Предстоит еще много невидимой работы, которая даст, надеюсь, положительный результат. Мы начали сотрудничать с новыми партнерами. Да, уже есть договоренность с Adidas об экипировке. Также появится автомобильный партнёр.

Уже введено в УАФ много изменений в системе закупок материально-технических ценностей и услуг. Начаты прозрачные тендерные процедуры по этим вопросам. И это уже начинает положительно сказываться на финансовом состоянии организации. УАФ открыта к диалогу и готова выслушать и критику, и предложения», – рассказал Шевченко.

Ранее в УАФ прокомментировали возможное проведение Суперкубка за границей.