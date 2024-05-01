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  4. В УАФ признались, от какой компании у сборной Украины будет новая форма
Сборная УКРАИНЫ
01 мая 2024, 19:21 |
1210
0

В УАФ признались, от какой компании у сборной Украины будет новая форма

Президент УАФ рассказал о договоренности с Adidas

01 мая 2024, 19:21 |
1210
0
В УАФ признались, от какой компании у сборной Украины будет новая форма
УАФ

Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал о нововведениях в ассоциации и подтвердил информацию о том, что экипировкой сборной Украины будет заниматься компания Adidas.

«Предстоит еще много невидимой работы, которая даст, надеюсь, положительный результат. Мы начали сотрудничать с новыми партнерами. Да, уже есть договоренность с Adidas об экипировке. Также появится автомобильный партнёр.

Уже введено в УАФ много изменений в системе закупок материально-технических ценностей и услуг. Начаты прозрачные тендерные процедуры по этим вопросам. И это уже начинает положительно сказываться на финансовом состоянии организации. УАФ открыта к диалогу и готова выслушать и критику, и предложения», – рассказал Шевченко.

Ранее в УАФ прокомментировали возможное проведение Суперкубка за границей.

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Источник: структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора
Adidas Александр Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу форма сборной Украины
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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