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Испания
01 мая 2024, 00:47 | Обновлено 01 мая 2024, 01:20
1124
1

ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле

Бельгиец не назвал точной даты

01 мая 2024, 00:47 | Обновлено 01 мая 2024, 01:20
1124
1
ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В заявку на этот матч был включен Тибо Куртуа, восстановившийся после травмы. Журналисты спросили бельгийца, когда его стоит ждать на поле.

«Когда я вернусь? Не знаю, увидим», – коротко ответил Куртуа.

Ожидается, что бельгиец выйдет на поле в следующем матче «Реала» против «Кадиса».

ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле

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Дмитро Олійник Sport.ua
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Stanislav Zabara
КЛІКБЕЙТЕРИ огидні!!! ГАНЬБА брехунам!!! Куртуа НЕ відповів, КОЛИ повернеться на поле! Він сказав: "не знаю", це не відповідь "коли"! Автор, ти брехло гнійне (з чужим аватаром)! 
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