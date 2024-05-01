30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2.

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В заявку на этот матч был включен Тибо Куртуа, восстановившийся после травмы. Журналисты спросили бельгийца, когда его стоит ждать на поле.

«Когда я вернусь? Не знаю, увидим», – коротко ответил Куртуа.

Ожидается, что бельгиец выйдет на поле в следующем матче «Реала» против «Кадиса».

ВИДЕО. Куртуа после матча ответил журналистам, когда вернется на поле