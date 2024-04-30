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ATP
30 апреля 2024, 12:20 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:28
84
0

Сохраняет интригу. Надаль рассказал о самочувствии на турнире в Мадриде

Легенда вышел в 1/8 финала турнира

30 апреля 2024, 12:20 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:28
84
0
Сохраняет интригу. Надаль рассказал о самочувствии на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем самочувствии после выхода в 1/8 финала турнира АТР 1000, который проходит в Мадриде.

Как известно, в 1/16 финала 37-летний экс-лидер мирового тенниса в трех сетах переиграл Педро Качина из Аргентины.

«Я в порядке, посмотрим, что будет дальше. Счастлив, но не знаю, как завтра встану от усталости. Не чувствую, что мне больно. Надо подождать до завтра. Физически мне нужно совершенствоваться во многих аспектах, но я держусь, так что со мной все в порядке», – признался Надаль на пресс-конференции после встречи.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль не исключил свое участие в Играх-2024 и назвал вероятного партнера.

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ATP Мадрид Рафаэль Надаль
Юрій Остроумов Источник
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