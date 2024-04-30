Пятикратный триумфатор квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

Каталонская «Барселона» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «сине-гранатовые» обыграли «Валенсию» 4:2 в 33-м туре Ла Лиги, а «Атлетик» Бильбао уступил «Атлетико» 1:3.

Сейчас у подопечных Хави 73 очка в таблице чемпионата Испании 2023/24 и второе место. У басков в активе 58 пунктов и 5-я строчка. До завершения кампании командам осталось провести 5 поединков. Таким образом, «Атлетик» все еще может догнать «Барсу» по очкам, но не обойти в таблице.

Дело в том, что в Испании, при равном количестве набранных пунктов, первым критерием при распределении мест является результат в очных поединках. Каталонцы в 10-м туре победили 1:0, а в 27-м туре соперники расписали мировую 0:0.

Таким образом, «Барселона» гарантировано не опустится ниже 4-го место в Ла Лиге 2023/24, что дает ей право принять участие в главном еврокубковом клубном турнире в следующем сезоне.

«Сине-гранатовые» в своей истории 5 раз брали титул ЛЧ: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015.

Помимо «Барселоны», от Испании в ЛЧ 2024/25 гарантировано сыграет «Реал» Мадрид. Близка к квалификации и «Жирона», которой осталось набрать 2 очка за 5 туров.

Кроме «Барселоны» и «Реала», в Лиге чемпионов 2024/25 уже точно сыграют «Байер», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Интер» и «Милан».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;

Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);

8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25