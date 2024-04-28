Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены 2 итальянских клуба из 5, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Лига чемпионов
28 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:15
540
0

Определены 2 итальянских клуба из 5, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Милан» следом за «Интером» квалифицировался в главный еврокубковый турнир

28 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:15
540
0
Определены 2 итальянских клуба из 5, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» из одноименного города квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось благодаря потери очков «Ромы» в матче 34-го тура Серии А 2023/24 против «Наполи» (2:2).

Сейчас «россонери» занимают 2-е место в таблице чемпионата Италии с 70 очками. Интересно, что «Милан» могут обогнать и «Рома» (59), которая идет 5-й, и «Аталанта» (57), которая идет 6-й. Римлянам осталось провести 4 тура (максимально возможное количество очков – 71), «королям провинциалам» – 5 (максимально возможное количество очков – 72).

Однако «Рома» и «Аталанта» проведут очный поединок в 36-м туре, поэтому в любом случае одна из команд потеряет либо 3 пункта, либо каждая утратит по 2 балла (при ничьей). Учитывая этот факт, «Рома» при любой потери очков не сумеет догнать и обогнать «Милан», а «Аталанта» – только догнать (по 70).

Поскольку из чемпионата Италии в ЛЧ 2024/25 квалифицируется 5 команд, а «Милан» не опустится ниже 5-й строчки, то подопечные Стефано Пиоли гарантировали себе участие в главном еврокубковом клубном турнире.

Еще одним клубом из Серии А, который сыграет в Лиге чемпионов в следующей кампании, стал «Интер» Милан. «Нерадзурри» досрочно выиграли титул чемпионата Италии.

Итальянцы за счет высокого рейтинга (19.428) в таблице коэффициентов УЕФА в односезонном рейтинге уже точно не опустятся ниже 2-й позиции, что дает право заявить 5-ю команду в Лигу чемпионов.

Кроме «Милана» и «Интера», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

По теме:
Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. 12-й титул парижского клуба в истории
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Милан чемпионат Италии по футболу Серия A статистические расклады Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925
Футбол | 28 апреля 2024, 20:24 4
Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925
Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925

Харьковчане ничего не смогли противопоставить одному из лидеров чемпионата

Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Футбол | 28 апреля 2024, 15:32 2
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута

Украинский защитник заболел

Футбол | 28.04.2024, 22:50
Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Футбол | 28.04.2024, 18:31
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Футбол | 28.04.2024, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 5
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 10
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 35
Хоккей
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем