Определены 2 итальянских клуба из 5, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Милан» из одноименного города квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось благодаря потери очков «Ромы» в матче 34-го тура Серии А 2023/24 против «Наполи» (2:2).

Сейчас «россонери» занимают 2-е место в таблице чемпионата Италии с 70 очками. Интересно, что «Милан» могут обогнать и «Рома» (59), которая идет 5-й, и «Аталанта» (57), которая идет 6-й. Римлянам осталось провести 4 тура (максимально возможное количество очков – 71), «королям провинциалам» – 5 (максимально возможное количество очков – 72).

Однако «Рома» и «Аталанта» проведут очный поединок в 36-м туре, поэтому в любом случае одна из команд потеряет либо 3 пункта, либо каждая утратит по 2 балла (при ничьей). Учитывая этот факт, «Рома» при любой потери очков не сумеет догнать и обогнать «Милан», а «Аталанта» – только догнать (по 70).

Поскольку из чемпионата Италии в ЛЧ 2024/25 квалифицируется 5 команд, а «Милан» не опустится ниже 5-й строчки, то подопечные Стефано Пиоли гарантировали себе участие в главном еврокубковом клубном турнире.

Еще одним клубом из Серии А, который сыграет в Лиге чемпионов в следующей кампании, стал «Интер» Милан. «Нерадзурри» досрочно выиграли титул чемпионата Италии.

Итальянцы за счет высокого рейтинга (19.428) в таблице коэффициентов УЕФА в односезонном рейтинге уже точно не опустятся ниже 2-й позиции, что дает право заявить 5-ю команду в Лигу чемпионов.

Кроме «Милана» и «Интера», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;

Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);

8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25