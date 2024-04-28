Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25

«Манчестер Сити» квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Тоттенхэм» потерял очки в 35-туре АПЛ, уступив «Арсеналу» 2:3.

Сейчас у «горожан» 76 очков и 2-я позиция в таблице чемпионата Англии. У «Тоттенхэма», который идет на 5-м месте, в активе 60 баллов. «Шпорам» осталось провести 5 поединков в текущей кампании, поэтому максимальное количество очков, которое они могут набрать, составляет 75 баллов.

Помимо «Ман Сити от Англии в ЛЧ 2024/25 уже вышел «Арсенал». Очень близок и «Ливерпуль», которому осталось набрать всего 1 пункт для квалификации в главный еврокубковый клубный турнир.

Кроме «Ман Сити» и «Арсенала», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан, «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд» и «Бавария».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;

Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);

8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25