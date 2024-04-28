Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Лига чемпионов
28 апреля 2024, 19:10 |
2540
0

Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25

Манчестер Сити сыграет в главном еврокубковом клубном турнире в следующем сезоне

28 апреля 2024, 19:10 |
2540
0
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Тоттенхэм» потерял очки в 35-туре АПЛ, уступив «Арсеналу» 2:3.

Сейчас у «горожан» 76 очков и 2-я позиция в таблице чемпионата Англии. У «Тоттенхэма», который идет на 5-м месте, в активе 60 баллов. «Шпорам» осталось провести 5 поединков в текущей кампании, поэтому максимальное количество очков, которое они могут набрать, составляет 75 баллов.

Помимо «Ман Сити от Англии в ЛЧ 2024/25 уже вышел «Арсенал». Очень близок и «Ливерпуль», которому осталось набрать всего 1 пункт для квалификации в главный еврокубковый клубный турнир.

Кроме «Ман Сити» и «Арсенала», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан, «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд» и «Бавария».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

По теме:
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал без Зинченко удержал победу над Тоттенхэмом в игре с 5 голами
Манчестер Сити Лига чемпионов статистические расклады Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плохой результат для обеих команд. Заря и Оболонь сыграли вничью
Футбол | 28 апреля 2024, 14:56 6
Плохой результат для обеих команд. Заря и Оболонь сыграли вничью
Плохой результат для обеих команд. Заря и Оболонь сыграли вничью

Киевляне действовали острее, но победить не смогли

Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение
Футбол | 27 апреля 2024, 22:02 18
Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение
Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение

Наставник решил остаться в «Шахтере»

Довбик мог покинуть Днепр и оказаться в неожиданном клубе из Британии
Футбол | 28.04.2024, 19:50
Довбик мог покинуть Днепр и оказаться в неожиданном клубе из Британии
Довбик мог покинуть Днепр и оказаться в неожиданном клубе из Британии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
Хоккей | 27.04.2024, 21:52
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Теннис | 27.04.2024, 22:26
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
27.04.2024, 01:39 3
Теннис
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 25
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 2
Футбол
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
27.04.2024, 20:57 10
Футбол
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем