Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 23:39 | Обновлено 29 апреля 2024, 23:52
29
0

Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»

Главный тренер рассказал о последних выступлениях луганской команды

29 апреля 2024, 23:39 | Обновлено 29 апреля 2024, 23:52
29
0
Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Наставник «Зари» Юрий Коваль в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало луганской команде взять верх в поединке 26-го тура УПЛ с «Оболонью» (0:0):

– Пожалуй, не хватило свежести, ведь это была уже наша седьмая игра за последние 28 дней. К тому же, неприятный осадок остался после двух недавних поражений от «Шахтера», где мы заслуживали лучшей судьбы.

– В отчетном поединке обе команды демонстрировали открытый футбол. Сложно ли луганчанам было перестроиться, ведь в поединках с «Шахтером» ваши подопечные действовали от обороны?

– Было нелегко, но турнирное положение заставляло. В конце концов, и «Оболони» нужны были очки, поэтому также пришлось рисковать, появлялись свободные зоны, и обе команды имели возможность отличиться. Однако, как часто бывает в таких случаях, все закончилось подписанием мирного соглашения.

– Вы отмечали, что подопечным не хватало свежести, но ведь в «Заре» довольно длинная скамья запасных.

– Но, все равно, есть группа исполнителей, которая больше времени проводила на зеленом поле. В футболе мелочей не бывает, здесь все следует учитывать и делать после анализа правильные выводы. Только так можно двигаться вперед.

– В поединке с «Оболонью» луганчанам не могли помочь вратарь Александр Сапугин и полузащитник Вячеслав Чурко.

– Сапугин отбывал дисквалификацию, а Чурко заканчивает восстановление после повреждения. Надеюсь, что скоро он начнет тренироваться в общей группе.

– «Заря» уже сыграла с командами, которые находятся в главном квартете, однако никак нельзя сказать, что у луганчан легкие соперники на финишной прямой.

– После матча с «Оболонью» подопечные были недовольны как результатом, так и местом в УПЛ. Может это и хорошо, злее будут. Я верю в своих ребят, уверен, что в последних поединках они сыграют на максимуме своих возможностей.

По теме:
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Юрий Коваль Заря Луганск инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Заря - Оболонь
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Футбол | 29 апреля 2024, 17:05 6
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах

Виктор Вацко обнародовал тарифы вознаграждений за арбитраж в ПФЛ

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29 апреля 2024, 09:38 0
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Ему было 75 лет

Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29.04.2024, 07:12
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29.04.2024, 06:32
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Футбол | 29.04.2024, 22:31
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 11
Хоккей
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем