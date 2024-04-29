Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»

Наставник «Зари» Юрий Коваль в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало луганской команде взять верх в поединке 26-го тура УПЛ с «Оболонью» (0:0):

– Пожалуй, не хватило свежести, ведь это была уже наша седьмая игра за последние 28 дней. К тому же, неприятный осадок остался после двух недавних поражений от «Шахтера», где мы заслуживали лучшей судьбы.

– В отчетном поединке обе команды демонстрировали открытый футбол. Сложно ли луганчанам было перестроиться, ведь в поединках с «Шахтером» ваши подопечные действовали от обороны?

– Было нелегко, но турнирное положение заставляло. В конце концов, и «Оболони» нужны были очки, поэтому также пришлось рисковать, появлялись свободные зоны, и обе команды имели возможность отличиться. Однако, как часто бывает в таких случаях, все закончилось подписанием мирного соглашения.

– Вы отмечали, что подопечным не хватало свежести, но ведь в «Заре» довольно длинная скамья запасных.

– Но, все равно, есть группа исполнителей, которая больше времени проводила на зеленом поле. В футболе мелочей не бывает, здесь все следует учитывать и делать после анализа правильные выводы. Только так можно двигаться вперед.

– В поединке с «Оболонью» луганчанам не могли помочь вратарь Александр Сапугин и полузащитник Вячеслав Чурко.

– Сапугин отбывал дисквалификацию, а Чурко заканчивает восстановление после повреждения. Надеюсь, что скоро он начнет тренироваться в общей группе.

– «Заря» уже сыграла с командами, которые находятся в главном квартете, однако никак нельзя сказать, что у луганчан легкие соперники на финишной прямой.

– После матча с «Оболонью» подопечные были недовольны как результатом, так и местом в УПЛ. Может это и хорошо, злее будут. Я верю в своих ребят, уверен, что в последних поединках они сыграют на максимуме своих возможностей.