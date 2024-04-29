Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игра против Оболони была равной»
Полузащитник «Зари» прокомментировал ничью с «Оболонью»
Полузащитник луганской «Зари» Игорь Кирюханцев прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.
– Считаю, что была, в принципе, равная игра. Забей мы в дебюте встречи, пожалуй, характер матча изменился бы. Хороший шанс для взятия ворот имел Батагов, затем Яцык мог забивать.
– Эта игра стала далеко не лучшей для вашей команды весной.
– Могу сказать, что мы провели тяжелый матч. Возможно, эмоций нам не хватило. Перед этим мы провели 2 игры с «Шахтером». Игры наслаиваются друг на друга.
– Для вас непривычно играть два поединка в неделю?
– Наоборот, мы и в еврокубках играем по такому графику. Больше эмоционально мы были выхолощены, чем физически.
– Счет 0:0 выглядит нелогичным.
– Это точно. Тем и интересен футбол. Никто не знает, как завершится игра.
– Вспоминая недавние матчи с «Шахтером», то «Заря» всем понравилась. Не хватает вам такого настроя, который вы продемонстрировали в играх с «горняками»?
– Да, возможно, это так. Много эмоций мы выплеснули во встречах с «Шахтером» и сегодня нам их не хватило.
– В конце каждый набранный балл в копилку?
– Да. Понятно, что хотели победить. Последние игры чемпионата будут непростыми для каждой команды. Все матчи будут тяжелыми. Никто не хочет терять очки, и все будут биться до последней минуты нынешнего чемпионата.
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