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  4. Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игра против Оболони была равной»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 17:15 |
38
1

Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игра против Оболони была равной»

Полузащитник «Зари» прокомментировал ничью с «Оболонью»

29 апреля 2024, 17:15 |
38
1
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Игра против Оболони была равной»
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Полузащитник луганской «Зари» Игорь Кирюханцев прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– Считаю, что была, в принципе, равная игра. Забей мы в дебюте встречи, пожалуй, характер матча изменился бы. Хороший шанс для взятия ворот имел Батагов, затем Яцык мог забивать.

– Эта игра стала далеко не лучшей для вашей команды весной.

– Могу сказать, что мы провели тяжелый матч. Возможно, эмоций нам не хватило. Перед этим мы провели 2 игры с «Шахтером». Игры наслаиваются друг на друга.

– Для вас непривычно играть два поединка в неделю?

– Наоборот, мы и в еврокубках играем по такому графику. Больше эмоционально мы были выхолощены, чем физически.

– Счет 0:0 выглядит нелогичным.

– Это точно. Тем и интересен футбол. Никто не знает, как завершится игра.

– Вспоминая недавние матчи с «Шахтером», то «Заря» всем понравилась. Не хватает вам такого настроя, который вы продемонстрировали в играх с «горняками»?

– Да, возможно, это так. Много эмоций мы выплеснули во встречах с «Шахтером» и сегодня нам их не хватило.

– В конце каждый набранный балл в копилку?

– Да. Понятно, что хотели победить. Последние игры чемпионата будут непростыми для каждой команды. Все матчи будут тяжелыми. Никто не хочет терять очки, и все будут биться до последней минуты нынешнего чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь Игорь Кирюханцев
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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ErichШевченкоMaria
Ну и забили бы как Шахте.)
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