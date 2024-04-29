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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 23:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 23:26
631
0

Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»

Бывший партнер Михаила Фоменко вспомнил совместные с ним выступления

29 апреля 2024, 23:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 23:26
631
0
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Михаил Фоменко

Одна из легендарных фигур украинского футбола Леонид Буряк был многолетним партнером Михаила Фоменко по киевскому «Динамо» и сборной СССР. Оба на протяжении не одного десятилетия служили игре миллионов в одинаковых ролях – как главного тренера динамовской команды, так и руководителя национальной сборной Украины.

Известие об уходе Фоменко в мир иной отозвалось горькой грустью в сердце бывшего его одноклубника, и об этом Леонид Буряк рассказал в интервью Sport.ua:

– Где-то год назад я узнал о том, что Михаил Фоменко болел. Его оперировали в Австрии. Операция была серьезная, и врачи сказали, что вроде бы все в порядке, и все проблемы позади. Но, к сожалению, несмотря на обнадеживающую информацию, все вернулось совсем по-другому. Когда уходит от нас близкий человек, с которым мы вместе долгое время играли, это оставляет горький след.

Фоменко был надежным футболистом, цементировал игру в обороне. Без трио Решко – Коньков – Фоменко не было бы побед, которые нам удалось одержать. Это были надежные, искусные футболисты. Внутри коллектива тогда была такая ситуация, что ими как старшими товарищами все контролировалось. Уже со временем это перешло к нам.

Так что, когда человек умирает, это грустно. Охватывает какое-то удручающее состояние. Особенно трудно это осознавать, прожив с таким человеком полжизни. Это тяжело переварить. Это горе для близких, это горе и для нас, бывших одноклубников и коллег.

– Для футбольной Украины новость о смерти Михаила Фоменко повергла в шок. Трудно смириться с мыслью, что ушел этот человек.

– У него со всеми были хорошие отношения. Он был человеком неконфликтным, а свое дело делал молча, спокойно. У нас вообще команда была такой, что никто никому не подсказывал, никто не кричал. Каждый добросовестно выполнял свои обязанности. Фоменко – один из тех, кто был достоин звания капитана команды. Он долгое время носил капитанскую повязку в «Динамо».

Мы все сожалеем, что все так произошло, и будем всегда вспоминать этого человека. Что поделаешь, это жизнь. Как говорится, рано или поздно сказка заканчивается. Он мог бы еще пожить, потому что возраст еще давал право на спокойную старость. Но… Соболезнование родным и близким. Нужно все это пережить. Одно могу сказать: ушел не простой футболист, не простой человек. Царство небесное, светлая память.

29 апреля в возрасте 75 лет скончался бывший украинский футболист и экс-наставник сборной Украины Михаил Фоменко.

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Леонид Буряк Михаил Фоменко смерть Динамо Киев инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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