Барселона работает над возвращением звездного воспитанника

Руководство «Барселоны» начало работу над усилением состава в следующее трансферное окно.

По информации El Chiringuito TV, боссы «сине-гранатовых» сейчас активно работают над возвращением в команду Хави Симонса, который является воспитанником «Барсы». Симонсу, который этот сезон проводит на правах аренды в «РБ Лейпциг», нет места в стартовом составе «ПСЖ», поэтому парижане скорее всего снова отдадут его в аренду, чем и готова воспользоваться «Барса». Отмечается, что сам Симонс мечтает вернуться в «Барселону».

Симонс – воспитанник футбольной школы «Барсы» Ла Масии, перешедший в ПСЖ в 16 лет. В этом сезоне Хави провел за «РБ Лейпциг» во всех турнирах 41 матч, забил 9 голов и отдал 15 ассистов.



Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Артема Довбика за 30 млн евро.