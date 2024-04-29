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Испания
29 апреля 2024, 15:19 |
612
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Барселона работает над возвращением звездного воспитанника

Хави Симонс может снова одеть футболку каталонского клуба

29 апреля 2024, 15:19 |
612
0
Барселона работает над возвращением звездного воспитанника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Руководство «Барселоны» начало работу над усилением состава в следующее трансферное окно.

По информации El Chiringuito TV, боссы «сине-гранатовых» сейчас активно работают над возвращением в команду Хави Симонса, который является воспитанником «Барсы». Симонсу, который этот сезон проводит на правах аренды в «РБ Лейпциг», нет места в стартовом составе «ПСЖ», поэтому парижане скорее всего снова отдадут его в аренду, чем и готова воспользоваться «Барса». Отмечается, что сам Симонс мечтает вернуться в «Барселону».

Симонс – воспитанник футбольной школы «Барсы» Ла Масии, перешедший в ПСЖ в 16 лет. В этом сезоне Хави провел за «РБ Лейпциг» во всех турнирах 41 матч, забил 9 голов и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Артема Довбика за 30 млн евро.

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Хави Симонс Барселона РБ Лейпциг ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Chiringuito TV
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