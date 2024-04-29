В Жироне отметили достижение Довбика. Что покорилось украинцу?

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0. Один из голов в матче забил украинский голеадор Артем Довбик, для него – это 19-й гол в этом сезоне Ла Лиги.

Пресс-служба «Жироны» отметила результативность Довбика и сообщила, что Артем стал пятым самым быстрым игроком, забившим 19 голов в Ла Лиге в 21 веке.

Ранее сообщалось, что «Челси» попытается летом купить Довбика за 60 миллионов евро.