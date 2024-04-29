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  4. В Жироне отметили достижение Довбика. Что покорилось украинцу?
Испания
29 апреля 2024, 12:32 |
888
0

В Жироне отметили достижение Довбика. Что покорилось украинцу?

Артем забил 19-й гол в этом сезоне Ла Лиги

29 апреля 2024, 12:32 |
888
0
В Жироне отметили достижение Довбика. Что покорилось украинцу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0. Один из голов в матче забил украинский голеадор Артем Довбик, для него – это 19-й гол в этом сезоне Ла Лиги.

Пресс-служба «Жироны» отметила результативность Довбика и сообщила, что Артем стал пятым самым быстрым игроком, забившим 19 голов в Ла Лиге в 21 веке.

Ранее сообщалось, что «Челси» попытается летом купить Довбика за 60 миллионов евро.

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Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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