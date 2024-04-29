Стало известно, когда начнется новый сезон у команд ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, новый сезон у клубов Первой и Второй лиги стартует 25-26 июля, когда пройдут матчи первого тура первенства Украины.

По предварительной информации, первого августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.

Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.

Ранее мы сообщали, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.