Стало известно, когда начнется новый сезон у команд ПФЛ
Турниры начнутся 25 июля
Как стало известно Sport.ua, новый сезон у клубов Первой и Второй лиги стартует 25-26 июля, когда пройдут матчи первого тура первенства Украины.
По предварительной информации, первого августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.
Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.
Ранее мы сообщали, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.
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