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Украина. Первая лига
29 апреля 2024, 11:12 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:22
340
0

Стало известно, когда начнется новый сезон у команд ПФЛ

Турниры начнутся 25 июля

29 апреля 2024, 11:12 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:22
340
0
Стало известно, когда начнется новый сезон у команд ПФЛ
ФК Полтава

Как стало известно Sport.ua, новый сезон у клубов Первой и Второй лиги стартует 25-26 июля, когда пройдут матчи первого тура первенства Украины.

По предварительной информации, первого августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.

Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.

Ранее мы сообщали, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

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инсайд Первая лига Украины Вторая лига Украины
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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