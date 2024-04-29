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Украина. Первая лига
29 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:33
16
0

Директор Кременя: «Арбитр матча София Причина убила игру»

Матч между Металлистом и Кременем находится под подозрением

29 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:33
16
0
Директор Кременя: «Арбитр матча София Причина убила игру»
EFA. София Причина

26 апреля Металлист обыграл Кремень (2:1) в 6-м туре группы выбывания Первой лиги.

После поединка стало известно, что новый глава Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Давыденко начал проверку по факту возможного влияния или манипулирования результатом этой игры.

Директор Кременя Андрей Филь оценил ход событий и рассказал о реакции клуба на скандал вокруг матча:

«Могу сказать, что арбитр матча София Причина «убила» игру, она посадила на карточки наших футболистов, которые борются жестко.

Когда был выход один на один с голкипером, она не показала красную карточку футболисту Металлиста, который сделал фол. В другом эпизоде она не дала желтую карточку капитану харьковской команды на нарушении правил на Галояне.

Мы все готовы идти на детектор лжи и готовы отвечать на вопросы. Мы не прячемся, пожалуйста. К футболистам вопросов мало, они работали на поле, но почему были пропущены такие мячи – у нас очень много вопросов к вратарю».

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Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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