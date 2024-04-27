«Едем на детектор лжи». Клуб Первой лиги оценил возможный договорняк
Руководство ФК Кремень серьезно взялось за дело
Директор клуба Первой лиги «Кремень» Андрей Филь заявил, что у него есть подозрения по поводу матча с «Металлистом» (поражение 1:2), который УАФ рассматривает в качестве возможно договорного.
Клуб удивлен тем, как сыграл вратарь Арсений Коркодим.
«Президент клуба сказал, что мы в воскресенье идем на детектор лжи. Я, как директор клуб, главный тренер команды Игорь Климовский и вратарь Арсений Коркодим. Мы будем отвечать на вопрос, были ли какие-то договоренности по этому матчу. Мы после игры разбирались с этой ситуацией, были серьезные разговоры. Это очень неприятно. Я не понимаю, как наш вратарь может пропускать в таких эпизодах».
«Мы сами добровольно идем на детектор лжи и результаты отправим в УАФ. Если УАФ хочет проверить на детекторе нашу команду, мы готовы все это сделать. Игра вратаря? Очень большие вопросы. Поэтому мы полностью открыты и готовы сотрудничать с УАФ», – сказал Филь.
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