«Едем на детектор лжи». Клуб Первой лиги оценил возможный договорняк

Директор клуба Первой лиги «Кремень» Андрей Филь заявил, что у него есть подозрения по поводу матча с «Металлистом» (поражение 1:2), который УАФ рассматривает в качестве возможно договорного.

Клуб удивлен тем, как сыграл вратарь Арсений Коркодим.

«Президент клуба сказал, что мы в воскресенье идем на детектор лжи. Я, как директор клуб, главный тренер команды Игорь Климовский и вратарь Арсений Коркодим. Мы будем отвечать на вопрос, были ли какие-то договоренности по этому матчу. Мы после игры разбирались с этой ситуацией, были серьезные разговоры. Это очень неприятно. Я не понимаю, как наш вратарь может пропускать в таких эпизодах».

«Мы сами добровольно идем на детектор лжи и результаты отправим в УАФ. Если УАФ хочет проверить на детекторе нашу команду, мы готовы все это сделать. Игра вратаря? Очень большие вопросы. Поэтому мы полностью открыты и готовы сотрудничать с УАФ», – сказал Филь.