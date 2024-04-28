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  4. БАЛАН: «В раздевалке Вереса после поражения от Руха был серьезный разговор»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 21:07 | Обновлено 28 апреля 2024, 21:54
519
0

БАЛАН: «В раздевалке Вереса после поражения от Руха был серьезный разговор»

Защитник «Вереса» рассказал о неудачных выступлениях команды из Ровно

28 апреля 2024, 21:07 | Обновлено 28 апреля 2024, 21:54
519
0
БАЛАН: «В раздевалке Вереса после поражения от Руха был серьезный разговор»
ФК Верес. Денис Балан

В поединке 26-го тура УПЛ львовский «Рух» одержал волевую победу над «Вересом» из Ровно со счетом 3:1.

Защитник ровенской команды Денис Балан в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему красно-черные провалили второй тайм:

– Считаю, что до перерыва «Верес» продемонстрировал во Львове лучшую свою игру в весенней части сезона. Главное, что не позволили разбегаться сопернику, который отмечается именно скоростными маневрами, умело играли на опережение. На мой взгляд, на свой гол мы наиграли.

– Тогда почему «Верес» было не узнать во второй 45-минутке?

– Нельзя сказать, что мы вышли ненастроенными или переоценили свои силы. Все же, думаю, что два быстро пропущенных мяча выбили нас из колеи. В действиях возникла нервозность, а это приводило к ошибкам в обычных ситуациях. Отдав инициативу, в итоге потеряли очень ценные три очка.

– Наверно, после финального свистка досталось, как говорится, на орехи от тренерского штаба?

– В раздевалке «Арены Львов» сразу же состоялся серьезный мужской разговор. Каждый игрок имел возможность высказаться, почему произошли такие перепады в игре, кстати, не в первый раз в текущем сезоне. Услышали мы и мнение тренеров, спортивного директора. То, что такой разбор полетов прошел по свежим следам, должно принести дивиденды, прежде всего, положительно повлиять на микроклимат в команде.

– Положение «Верес» угрожающее. Хватит ли у ровенчан сил на финишной прямой, ведь 1 мая им придется сыграть пропущенный матч 5-го тура с «Динамо», а уже 6 мая – поединок с ближайшим преследователем – «Минаем».

– Прежде всего, мы сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Поэтому нужно постараться с честью из нее выйти. Впереди без преувеличения – 5 финалов. Постараемся вернуться из столицы не с пустым багажом, тем более что недавно с динамовцами дома сыграли вничью. Надеемся на возвращение в строй после повреждений Марка Мрвальевича и Дениса Янакова. Острая конкуренция за место в стартовом составе также приносит свои бонусы. Для «Вереса» сейчас важна каждая мелочь в борьбе за выживание. Мы уже не имеем права на ошибки, как это было в последнем матче с Рухом.

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Рух Львов Денис Балан инсайд Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Верес
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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