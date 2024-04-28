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  4. ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе
Польша
28 апреля 2024, 19:27 |
1585
0

ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе

Егор Маценко отличился за Шленск, не отстал и Владислав Кочергин, который оформил гол за Ракув

28 апреля 2024, 19:27 |
1585
0
ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе
ФК Шленск. Егор Маценко

27 апреля состоялось 2 матча 30-го тура чемпионата Польши по футболу, в которых отличились украинские футболисты.

22-летний полузащитник Егор Маценко начал поединок против «Руха» из Хожува за «Шленск» из Вроцлава на скамейке запасных и в перерыве заменил Мартина Кончовски. На 90+2-й минуте украинец отличился головой в падении.

Это не помогло «Шленску» сыграть вничью с «Рухом» – 2:3. Для Маценко это первый гол в Европе.

Отметим, что Егор вызывался в олимпийскую сборную Украины на товарищеский матч против Японии U-23 (0:2), в котором он отыграл 19 минут.

27-летний хавбек Владислав Кочергин оформил гол за «Ракув» на 81-й минуте и вырвал победу для своей команды в выездном матче против «Видзева».

Для Кочергина это 5-й гол в текущем сезоне Экстралясы. В последний раз Владислав забивал 13 марта.

ВИДЕО. Гол Маценко за Шленск в ворота Руха

ВИДЕО. Гол Кочергина за Ракув в ворота Видзева

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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