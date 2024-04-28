БРАЖКО: «Мастерство Ваната – на последней минуте хладнокровно реализовать»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победный матч 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1).

– Тяжелая игра была. Сначала уступали. Эти паузы тоже сбивают ритм игры. Но мы знаем, почему эти паузы – через наших врагов, русню. Но мы продолжаем жить, играть. Спасибо нашим защитникам за возможность играть в футбол. Эта победа для всех болельщиков «Динамо».

– Пропустили гол прямо перед перерывом, забили сразу после перерыва. Как важно, что удалось быстро сравнять счет?

– Это очень важно, когда мы быстро сравниваем счет. Сразу получаем плюс в моральном плане, а соперник соответственно – минус. Дальше пытаемся дожать. Так сегодня и вышло. С красной карточкой и неназначенным пенальти. Но мы победили, мы сегодня были сильнее.

– Был ли фол против вас, был пенальти?

– Конечно, я ведь чувствую, когда меня держат за футболку с самого начала движения. Да, дальше я поскользнулся, но меня держали, поэтому я не мог приблизиться к мячу. Конечно, после этого последовал эмоциональный срыв, и как следствие – красная Тымчика. Но в меньшинстве мы дожали соперника и одержали важную победу для «Динамо».

– Был ли это антифутбол в исполнении «Днепра-1» – нарушения правил, много борьбы?

– Нельзя назвать это антифутболом. Это тактика на матч, игровая схема. Да, они играли агрессивно, но мы тоже во втором тайме не уступали. Думаю, матч получился зрелищным и интересным болельщикам.

– Почему этот соперник так неудобен для «Динамо»?

– Потому что это сильная команда. Каждая игра важна и сложна, ведь каждый соперник готовится по-особому к матчу с «Динамо». Все мы понимаем, что Динамо и Шахтер – это хорошие раздражители для всех команд, они готовятся как на последний матч.

– Как удалось забить гол в компенсированное время?

– Шепелев мне отдал, я протянул мяч, хотел сразу отдавать направо на Волошина, но протянул дальше и увидел свободную зону, где находился Супряга. Отдал пас Владу, он очень хорошо отдал на Ваната – и все, решили момент. Можно сказать, это мастерство Ваната – на последней минуте так хладнокровно реализовать момент. Мы одержали важную победу всей командой.

– Дальше было эмоциональное празднование гола. Что это было?

– Так бывает, когда все изнутри отдаешь. Забить в меньшинстве и одержать победу было очень важно.