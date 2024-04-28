БРАЖКО: «Мастерство Ваната – на последней минуте хладнокровно реализовать»
Полузащитник «Динамо» прокомментировал победный матч против «Днепра-1»
Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победный матч 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1).
– Тяжелая игра была. Сначала уступали. Эти паузы тоже сбивают ритм игры. Но мы знаем, почему эти паузы – через наших врагов, русню. Но мы продолжаем жить, играть. Спасибо нашим защитникам за возможность играть в футбол. Эта победа для всех болельщиков «Динамо».
– Пропустили гол прямо перед перерывом, забили сразу после перерыва. Как важно, что удалось быстро сравнять счет?
– Это очень важно, когда мы быстро сравниваем счет. Сразу получаем плюс в моральном плане, а соперник соответственно – минус. Дальше пытаемся дожать. Так сегодня и вышло. С красной карточкой и неназначенным пенальти. Но мы победили, мы сегодня были сильнее.
– Был ли фол против вас, был пенальти?
– Конечно, я ведь чувствую, когда меня держат за футболку с самого начала движения. Да, дальше я поскользнулся, но меня держали, поэтому я не мог приблизиться к мячу. Конечно, после этого последовал эмоциональный срыв, и как следствие – красная Тымчика. Но в меньшинстве мы дожали соперника и одержали важную победу для «Динамо».
– Был ли это антифутбол в исполнении «Днепра-1» – нарушения правил, много борьбы?
– Нельзя назвать это антифутболом. Это тактика на матч, игровая схема. Да, они играли агрессивно, но мы тоже во втором тайме не уступали. Думаю, матч получился зрелищным и интересным болельщикам.
– Почему этот соперник так неудобен для «Динамо»?
– Потому что это сильная команда. Каждая игра важна и сложна, ведь каждый соперник готовится по-особому к матчу с «Динамо». Все мы понимаем, что Динамо и Шахтер – это хорошие раздражители для всех команд, они готовятся как на последний матч.
– Как удалось забить гол в компенсированное время?
– Шепелев мне отдал, я протянул мяч, хотел сразу отдавать направо на Волошина, но протянул дальше и увидел свободную зону, где находился Супряга. Отдал пас Владу, он очень хорошо отдал на Ваната – и все, решили момент. Можно сказать, это мастерство Ваната – на последней минуте так хладнокровно реализовать момент. Мы одержали важную победу всей командой.
– Дальше было эмоциональное празднование гола. Что это было?
– Так бывает, когда все изнутри отдаешь. Забить в меньшинстве и одержать победу было очень важно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0
Подопечные Пушича на классе обыграли команду Дулуба, которая играла довольно хорошо