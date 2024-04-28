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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 18:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:13
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ВИДЕО. Пушич рассказал, почему травмировался Бондаренко в матче с ЛНЗ

По словам коуча Шахтера, причиной травмы стало состояние газона

28 апреля 2024, 18:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:13
520
0
ВИДЕО. Пушич рассказал, почему травмировался Бондаренко в матче с ЛНЗ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:0) в матче 26-го тура УПЛ, а также рассказал, почему травмировался хавбек Артем Бондаренко:

«Трудная выездная игра. Было нелегко в таких условиях. Может показаться, что я жалуюсь, но имеем то, что имеем. Из-за состояния поля Бондаренко травмировался через 5 минут. Поле было сухим. Мы не могли играть в быстрый футбол, как хотели. Однако все равно пытались найти простор.

Считаю, при таких обстоятельствах мы создали достаточно моментов, чтобы забить раньше. Хотя не было так много шансов, как обычно. Но мы забили гол в нужный момент. Это такая игра, где приходилось адаптироваться и сохранять структуру, быть дисциплинированными и пытаться найти путь к воротам – в основном с флангов, а не по центру. И это то, что мы делали.

Неплохо начали второй тайм. Но были некоторые трудности с угловыми. Тогда мы играли под прессингом, в чем не было необходимости, по моему мнению. Когда мы вышли из-под прессинга, смогли продвигаться гораздо быстрее и создавать больше возможностей. Также во второй половине игры у нас было еще больше пространства и шансов, чтобы забивать голы. Если подытожить матч, то победить на выезде 3:0 и сыграть на ноль в защите – я могу быть только доволен дисциплиной своей команды.

Травма Бондаренко? Кажется, он встал на щель в поле и подвернул ногу. Когда футболист так покидает игру, ты знаешь, что ситуация плохая, следует производить замену. В течение двух следующих дней увидим, насколько его травма серьезна. Надеемся на лучшее. Однако первые признаки не являются положительными».

ВИДЕО. Пушич рассказал, почему травмировался Бондаренко в матче с ЛНЗ

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Марино Пушич Артем Бондаренко травма
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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