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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:45
391
12

СУДАКОВ: «У Шахтера осталось 5 матчей. Каждая игра как финальная»

Полузащитник «горняков» рассказал о победе над ЛНЗ Черкассы

28 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:45
391
12
СУДАКОВ: «У Шахтера осталось 5 матчей. Каждая игра как финальная»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о победе над ЛНЗ (3:0) в матче 26-го тура УПЛ и борьбе за чемпионство.

– Георгий, поздравляем с победой! «Шахтер» продолжает лидерский путь. Поделись своими впечатлениями от игры с ЛНЗ.

– Спасибо. Матч получился тяжелым с первых минут, еще и у нас Артем получил травму – мы сразу изменили структуру игры, хорошо вышел и подменил его Марлон. Но на таком поле, на выезде всегда сложно играть против таких сверхмотивированных соперников. Могу только поздравить нашу команду с уверенной победой, но это сложная победа.

– А как именно изменили структуру игры после того, как Артем Бондаренко покинул поле?

– Марлон – больше футболист на мяче, но он правоногий: мы с Артемом привыкли играть, когда он правее, а я левее, а с Марлоном мы уже начали менять эту структуру, стали двигаться преимущественно с фланга на фланг. Но, я говорю, он хорошо вошел в игру, отдал мне голевую передачу. Я считаю, что Марлон очень хороший футболист, и в будущем еще больше себя проявит.

– Марлон Гомес недавно приехал в нашу команду, потом он некоторое время восстанавливался. Насколько хорошо вы уже понимаете друг друга на поле или пока трудно это дается?

– Даже если мы не разговариваем на одном языке, но, вы же знаете, есть футбольный язык. Он очень умный футболист, потому мы, можно сказать, по взгляду понимаем друг друга. Полагаю, никаких проблем с коммуникацией на футбольном поле нет.

– Несмотря на то, что в течение матча были определенные трудности, назови три ключевых фактора этой победы.

– Наверное, характер – это самый главный критерий, по которому мы сейчас играем. Также качество наших футболистов, примерами чего наши первый и третий голы. И командный дух, ведь сейчас мы чувствуем это вдохновение, в течение 10 или более игр подряд побеждаем – и ты чувствуешь как раз то, насколько это важно, и уверенность в себе и в команде. Поэтому я на 100 процентов уверен, что это тоже играет ключевую роль.

– А вспомни именно свой гол. Понятно, что была хорошая голевая передача Марлона Гомеса, тем не менее.

– Мы пошли в прессинг, Марлон отобрал мяч и на меня отдал передачу. Мне казалось, что это легкий мяч, но оказалось не так просто, потому что на меня уже бежал защитник, поэтому я так пробил, и хорошо, что забил.

– Ты сказал, что команда чувствует себя уверенно и вдохновенно. Не чувствуется ли давление, ведь вот-вот будет решаться, кто именно станет чемпионом в этом году?

– Конечно, чувствуется давление, но, как я уже говорил, мы на каждую игру настраиваемся на 100 процентов и идем к своей мечте. Осталось пять матчей, у нас максимальная концентрация только на эти игры. Понимаем, что любая игра будет как финальная.

– Как думаешь, что на этом этапе битвы за чемпионство самое важное для «Шахтера»?

– Самое важное… Но мне кажется, что здесь каждый компонент важен: у нас хорошие футболисты, хороший тренерский штаб, хорошее качество. И, наверное, нужно ни на секунду не думать, что дело уже окончено, в каждой игре на 100 процентов выкладываться, и, я думаю, так мы станем чемпионами.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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AK.228
Буде пʼять перемог!!
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ZANREGENT1993
Ну конечно. Если дисквалифицированному Зубкову можно выходить на матч с ЛНЗ то всё понятно.
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-2
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OtsoCity
Шахтар виграє золото!
Лайно суркисів (динамо) ,буде без трофеїв в цьому сезоні
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-3
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