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Нива Винница
28.04.2024 14:30 – FT 2 : 0
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Украина. Вторая лига
28 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:41
141
0

Вторая лига. Рух-2 и винницкая Нива добыли первые победы в 2024 году

Львовяне вырвали победу в компенсированное время

28 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:41
141
0
Вторая лига. Рух-2 и винницкая Нива добыли первые победы в 2024 году
ФК Нива Винница

28 апреля состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.

«Рух-2» и винницкая «Нива» добыли дебютные победы в 2024 году

Вторая лига. 26-й тур

«Рух-2» Львов – «Реал Фарма» Одесса – 1:0
Гол: Теслюк (90+2)

«Нива» Винница – «Кремень-2» Кременчуг – 2:0
Голи: Лотоцкий (64), Рогульский (78)

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма Кремень-2 Кременчуг Рух-2 Львов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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