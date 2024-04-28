28.04.2024 14:30 – FT 2 : 0
Украина. Вторая лига28 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:41
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Вторая лига. Рух-2 и винницкая Нива добыли первые победы в 2024 году
Львовяне вырвали победу в компенсированное время
28 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:41
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28 апреля состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.
«Рух-2» и винницкая «Нива» добыли дебютные победы в 2024 году
Вторая лига. 26-й тур
«Рух-2» Львов – «Реал Фарма» Одесса – 1:0
Гол: Теслюк (90+2)
«Нива» Винница – «Кремень-2» Кременчуг – 2:0
Голи: Лотоцкий (64), Рогульский (78)
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