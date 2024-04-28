Вторая лига. Рух-2 и винницкая Нива добыли первые победы в 2024 году

28 апреля состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.

«Рух-2» и винницкая «Нива» добыли дебютные победы в 2024 году

Вторая лига. 26-й тур

«Рух-2» Львов – «Реал Фарма» Одесса – 1:0

Гол: Теслюк (90+2)

«Нива» Винница – «Кремень-2» Кременчуг – 2:0

Голи: Лотоцкий (64), Рогульский (78)

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